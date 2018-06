Aquarius | MSF | no a strumentalizzazione di vite umane

Arrivati a Valencia i migranti di Aquarius | Msf : Ue assente - ma noi andiamo avanti : Dopo nove giorni in mare approdano finalmente sulla terraferma i 629 migranti che erano a bordo della nave Aquarius, scaglionati in tre gruppi (su tre imbarcazioni diverse). Intanto il ministro dell'Interno rincara la dose: "Dopo le Ong fermeremo le navi con il riso cambogiano"

Aquarius arrivata nel porto di Valencia/ Spagna divisa su accoglienza migranti : MSF attacca Governi Ue : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l'odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi

Aquarius - i 629 migranti arrivano al porto di Valencia. Msf : “Governi Ue assenti - la nave andrà avanti” : Dopo nove giorni in mare i 629 migranti che sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius hanno raggiunto il porto di Valencia. Il primo gruppo, le 274 persone trasbordate sulla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana, hanno già toccato terra. Ora è il momento dei 106 rimasti sulla nave della ong Sos Mediterranee, mentre per ultima attraccherà nave Orione della Marina militare italiana con 249 migranti a bordo. “Fino a che i governi ...

Arrivati a Valencia i migranti di Aquarius | Msf : Ue assente - ma noi andiamo avanti : Dopo nove giorni in mare approdano finalmente sulla terraferma i 629 migranti che erano a bordo della nave Aquarius, scaglionati in tre gruppi (su tre imbarcazioni diverse). Intanto il ministro dell'Interno rincara la dose: "Dopo le Ong fermeremo le navi con il riso cambogiano"

Nave Aquarius - Msf : "Due annegati durante il salvataggio" : Secondo i superstiti che si stanno dirigendo a Valencia, due migranti risultano dispersi. L' imbarcazione , durante lo scorso fine settimana, aveva salvato 629 migranti nelle acque del Mediterraneo .

Le immagini di MSF del trasbordo dei migranti dalla nave Aquarius : Roma, , askanews, - Queste le immagini diffuse da Medici Senza Frontiere del trasferimento il 12 giugno di oltre 500 migranti dalla nave Aquarius, gestita da Sos Méditerranée, su due navi italiane ...

Aquarius - MSF pubblica le immagini del salvataggio in mare : Roma, , askanews, - Medici senza frontiere pubblica le immagini del salvataggio dei migranti a bordo della nave Aquarius lo scorso weekend."È stato un soccorso in mare difficile a bordo della nave #...

Caso Aquarius - migranti a Valencia su navi italiane. Msf : prima sbarco a Malta o in Italia : I 629 migranti della nave Aquarius raggiungeranno Valencia a bordo di navi Italiane. È questo il compromesso raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del...

Caso Aquarius - Msf : 500 persone saranno trasferite su navi italiane : Secondo la ong 129 persone rimarranno a bordo della Aquarius. Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: vedette e navi per portarli verso Valencia...

Aquarius - Msf : no a bracci di ferro sulla pelle dei migranti : Roma, , askanews, - Dietro alla crisi della nave Aquarius di Sos Mediterranée, ferma da oltre 24 ore in mare a 35 miglia circa dalle coste italiane e 27 miglia da Malta - che la Spagna si è offerta di ...

Migranti - Spagna accoglierà l'Aquarius a Valencia - Msf : 'Cibo per un giorno solo' : "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez.

Migranti - Spagna accoglierà l'Aquarius a Valencia | Msf : 'Cè cibo per un giorno' : Abbandonare innocenti in mare non può mai considerarsi una strategia politica ma rimane inequivocabilmente una violazione dei diritti umani di cui saremo chiamati a rispondere".