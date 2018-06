Blastingnews

: La questione migranti, il destino dell'Aquarius e l'inchiesta sulla stadio della Roma sui giornali di oggi nella fo… - RaiNews : La questione migranti, il destino dell'Aquarius e l'inchiesta sulla stadio della Roma sui giornali di oggi nella fo… - pocorealista : Aquarius: il destino di 629 profughi approda a Valencia - Ronchon1erdu29 : RT @talentosprecato: #Aquarius è arrivato in Spagna @matteosalvinimi ha un solo merito: ci ha stretti tutti intorno al destino delle person… -

(Di domenica 17 giugno 2018) La questione migranti non accenna placarsi, e le proteste relative alla navecon a bordo 629alla ricerca di una nuova vita da cui poter finalmente trarre soddisfazioni e, soprattutto, di una vita lontana dalle zone di guerra che la mettono quotidianamente in pericolo. Un solo dato non viene mai preso in considerazione: la traversata potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Il viaggio cominciato nove giorni fa sembra aver trovato un approdo nelle terre spagnole di, dove la decisione di accoglienza, se da un lato viene appoggiata con plausi generali, dall'altro infiamma gli animi delle persone provocando momenti di tensione. Intanto, in Italia, il leader della Lega, Matteo Salvini, è ancora al centro di attacchi proveniente su più fronti, soprattutto sui social. E non mancano critiche anche in televisione, dove Matteo Renzi non ha risparmiato un duro ...