Aquarius | i 629 migranti arrivano al porto di Valencia Msf | “Governi Ue assenti | la nave

A Valencia i 629 migranti dell' Aquarius. Cibo - tende e medicine per il loro arrivo : Soccorsi sabato scorso nel Mediterrano centrale e al centro di uno scontro diplomatico tra Italia, Malta e Francia. Il primo gruppo composto da 274 persone a bordo della nave Dattilo della Guardia ...

Aquarius - sbarcano a Valencia 629 migranti. Sessanta sono minori; accolti dalla Croce Rossa : sono scesi dall'imbarcazione i 60 minori (52 maschi e 8 femmine), con uno zaino rosso sulle spalle, e sono stati identificati e assistiti dallo staff di Save the Children. Hanno iniziato a...

Matteo Renzi su Aquarius : “Salvini ha usato 629 persone come ostaggi politici. Dice che bloccherà gli sbarchi? Mente” : Matteo Renzi interviene sulla questione Aquarius e critica Salvini e il governo Conte: "Io penso che chi vi racconta che ha bloccato gli sbarchi vi prende in giro. Lasciare una nave in mezzo al mare, utilizzando 629 persone come ostaggi per una trattativa politica è sbagliato. Perdiamo voti Dicendo queste cose? Non mi interessa, restiamo umani".Continua a leggere

Aquarius - così i 629 migranti sono arrivati su nave della ong. Ecco la ricostruzione : Sulla nave Aquarius della ong Sos Mediterranee, ora diretta in Spagna dopo la decisione del governo italiano di non autorizzare lo sbarco, i 629 migranti ci sono arrivati nel corso di sei operazioni in mare: “Due di salvataggio e quattro trasbordi tra sabato 9 e domenica 10 giugno” spiega Marco Bertotto, responsabile Advocacy & Public Awareness di Medici senza frontiere. I primi passeggeri a salire a bordo sono state le 229 ...

La Spagna accoglie i 629 della Aquarius - Salvini canta vittoria. L’Ue non si schiera : Rotta su Valencia, in Spagna, dove arriverà tra quattro giorni. Alle 14 e 40 di ieri si sblocca l’odissea della motonave Aquarius con a bordo 629 migranti. Dopo un braccio di ferro tra Italia, Malta ed Europa, andato avanti due giorni, il neopremier socialista Pedro Sánchez apre il porto di Valencia: «Nostro obbligo contribuire ad evitare una ...

Aquarius - lasciare 629 migranti in mezzo al Mediterraneo per vedere chi vince : Una vergogna incredibile. Il governo Conte ha dimostrato in pochi giorni la sua vera realtà. Non si tratta di essere di destra, sinistra o centro ma umani o disumani e questo nuovo governo, considerato il caso della nave Aquarius, può considerarsi in maniera inequivocabile disumano. Non esistono scuse. Usare 629 persone disperate, in balia del mare, della povertà e della miseria, per mero scopo elettorale e propagandistico non è degno di un ...

Aquarius - ‘Hanno fame e freddo - aiutateli’. Brindisi accolse 27mila migranti - l’Italia può salvarne 629 : Ricordo mia madre che scaldava il latte, le centinaia di biberon nelle ceste di vimini e le corse verso la stazione marittima dove quelle migliaia di disperati avevano trovato posto sui carri per il trasporto delle auto sui quali riposavano, riparati dai teli in cellophane. Ricordo quando aprimmo il garage condominiale, i chili di pasta cucinati in ogni cucina di ogni casa e i pentoloni portati dove le tavolate sfamavano centinaia di albanesi ...

