Aquarius | contro l’immigrazione si è scelto l’autoritarismo

Aquarius - disgelo Italia-Francia : Macron telefona a Conte - confermato l’incontro. Premier : ‘Caso chiuso - cambiamo Dublino’ : “Il caso è chiuso, ora cambiamo Dublino”. Prima la telefonata nella notte, poi la conferma: il Premier italiano Giuseppe Conte domani, venerdì 15, sarà a Parigi per un pranzo di lavoro con Emmanuel Macron a cui seguirà una conferenza stampa. Dal presidente francese è arrivato l’atteso segnale di un passo indietro: mercoledì in tarda serata ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Tanto è bastato per confermare il bilaterale in ...

Aquarius - niente scuse da Macron 'Non posso dare ragione a chi provoca'. Conte orientato a disertare l incontro col leader francese : ROMA - 'dare ragione a chi cerca la provocazione, a chi vede una nave avvicinarsi alle coste e la respinge, sarebbe un modo di aiutare i veri democratici?...Non possiamo cedere alla politica del ...

Caso Aquarius - scontro Italia-Francia. Conte : “Se Macron non si scusa - niente incontro a Parigi”. L’Eliseo : “Nessuno ce le ha chieste” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata prima la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi, poi la replica del premier Giuseppe Conte: «Nessun du...

Aquarius - Prodi contro Macron : “Parole intollerabili - la guerra in Libia l’ha fatta la Francia” : Anche l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi si scaglia contro le parole di Emmanuel Macron sul caso Aquarius: "Giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi. Quello che ha detto il governo francese è intollerabile soprattutto da parte di chi ha causato l'inizio di questa tragedia. La guerra in Libia l'ha fatta la Francia".Continua a leggere

Aquarius - leghisti lombardi contro Macron : boicottata la cena dall'ambasciatore di Francia : Senna e Bastoni: "Gli insulti al governo italiano inaccettabili. Ok all'invito quando avranno un atteggiamento meno ipocrita e più collaborativo"

Aquarius - tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse - Tria cancella l'incontro a Parigi : 13.50 - La crisi diplomatica tra Francia e Italia sembra essersi aggravata ulteriormente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si era già espresso duramente durante il suo intervento di stamattina al Senato, ma ha poi rincarato la dose anticipando che se la Francia non fornirà le scuse ufficiali, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa bene ad annullare il suo viaggio a Parigi in programma per venerdì 15 giugno.La Presidenza del ...

Caso Aquarius - Salvini contro Macron : “Passi ai fatti e si scusi”. E il ministro Tria annulla l’incontro a Parigi : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dure le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, ancor più forte l’annullamento dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi. Lo hanno riferito fonti del Mef, spiegando che la decisione è stata...

