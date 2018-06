Aquarius arrivata a Valencia : «Welcome to home» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a...

Aquarius arrivata a Valencia : «Welcome to home» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a...

La nave Aquarius è arrivata a Valencia : al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 volontari : L'odissea della nave Aquarius, dopo il rifiuto del governo italiano di accoglierla nei propri porti, è giunta al termine: un primo gruppo di profughi a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera è stato accolto da circa 2500 volontari, ed entro la giornata di oggi tutti i 629 migranti potranno toccare terra. "Ringraziavano Dio per essere finalmente arrivati".Continua a leggere

L’Aquarius è arrivata a Valencia : La nave carica di migranti respinta dalle autorità italiane è arrivata nel porto spagnolo dopo un viaggio di sei giorni The post L’Aquarius è arrivata a Valencia appeared first on Il Post.

La nave Aquarius è arrivata a Valencia : Poco prima delle 7 ha attraccato la Dattilo, la nave con a bordo 274 migranti dell’Aquarius. Si tratta della prima delle tre imbarcazioni del convoglio

La nave Aquarius è arrivata a Valencia - : Dopo nove giorni in mare i 630 migranti stanno per sbarcare. Nel porto sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa per effettuare un primo screening sanitario

La nave Aquarius arrivata a Valencia ad attenderla 2.500 volontari : C'è solo una vetrata che separa lo spazio angusto dove ai giornalisti giunti da tutto il mondo viene spiegata nei dettagli il dispositivo di accoglienza dei 629 profughi dell'Aquarius, dal piazzale ...