Aquarius a Valencia | Medici senza Frontiere contro il governo | “Ha giocato con la vita di

Le navi Dattilo - Aquarius e Orione sono in porto a Valencia - finita per tutti l’odissea : La Aquarius è giunta a Valencia, l’odissea nel Mediterraneo è finita. Poco prima delle 11 la nave, scortata da una vedetta della Guardia Civil spagnola e da un elicottero, è entrata in porto. Dal molo si sentivano i canti di gioia e di liberazione dei migranti a bordo. Poco prima delle 7 aveva attraccato la Dattilo, la nave di collegamento con a bo...

Aquarius arrivata a Valencia : «Welcome home» : L'odissea è finita: dopo nove giorni in mare hanno toccato finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone,...

Migranti - Aquarius a Valencia : fine dell’odissea. Salvini : «Spagna ne accolga altri 66mila» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 Migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. L'ingresso dell’imbarcazione e delle due navi della Guardia costiera e della Marina italiane a sostegno (Dattilo e Orione) è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i Migranti dopo giorni in mare. E domani il premier Conte incontra a Berlino la cancelliera Merkel ...

