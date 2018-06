ANTEPRIMA Temptation Island | la De Biasi e Carinola | una coppia siciliana nel cast

Blastingnews

(Di domenica 17 giugno 2018) Dopo Ida Platano e Riccardo Guarnieri e Lara Rosie Zorzetto e Michael Di Giorgio, è arrivata la terzache prenderà parte alla nuova edizione di. Si tratta di Valentina Dee Oronzo. I due vengono dalla Sicilia e, come hanno precisato nel filmato di presentazione, partecipano al reality per mettere alla prova la loro relazione dopo tanti anni di fidanzamento. In particolare, Valentina vuole capire se ne vale ancora la pena stare insieme al fidanzato Oronzo, che in passato l'ha tradita più di una volta. Vedremo se riuscirà a mettere la testa a posto o l'isola delle tentazioni lo farà ricadere di nuovo nell'errore del tradimento. Le prime dichiarazioni di Valentina e Oronzo nel video di presentazione La redazione diha pubblicato le prime dichiarazioni di Valentina ed Oronzo prima di partire per la Sardegna, luogo in cui verrà ...