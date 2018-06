Anche il Brasile fa fatica |  la Svizzera impone il pari | 1-1 La Germania cade all’esordio

Neymar - che gol contro l'Austria. Il Brasile vince 3-0 : segnano Anche Gabriel Jesus e Coutinho : AUSTRIA- Brasile 0-3 36' Gabriel Jesus , 63' Neymar , 69' Coutinho Lo aveva detto il ct Tite: "Valutiamo Neymar costantemente per verificarne i miglioramenti". L'allenatore della Seleçao ha concesso alla ...

Ram : la produzione dei futuri pick-up potrebbe avvenire Anche in Brasile : Difatti, gli unici Sport Utility Vehicle di FCA presenti in Sud America sono il Renegade e la Compass di Jeep. In base a quanto rivelato da Antonio Filosa , l'obiettivo principale di Fiat Chrysler ...