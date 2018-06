Alzare la voce paga L' uso distorto del diritto di parola e di espressione da parte dei

La Spagna apre i porti all'Aquarius. Salvini canta vittoria : " Alzare la voce paga" : Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha dato il via libera affinché la nave Aquarius, con a bordo 629...

Migranti - Salvini : «Io in Libia entro fine mese per una missione risolutiva. Aquarius - Alzare la voce paga» : Esulta Matteo Salvini , dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 Migranti a bordo della Aquarius . Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la...

Aquarius - Salvini : " Alzare la voce paga" : "Evidentemente alzare garbatamente la voce paga, cosa che l'Italia e il governo italiano non faceva da tempo immemore, da diversi anni". Così Matteo Salvini , ministro dell'Interno e vicepremier ...

Salvini esulta : «Aquarius in Spagna è una vittoria. Alzare la voce - paga. Tagliare spesa di 35 euro a migrante» : esulta Matteo Salvini , dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius . Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la disponibilità ...

Aquarius va a Valencia. Salvini esulta : “ Alzare la voce paga” : Una vittoria per Matteo Salvini . La Spagna si fa carico di accogliere Aquarius con a bordo 629 migranti. “La nave può

Valencia accoglierà la nave Aquarius"Evitare la catastrofe" | Conte : "Grazie"Salvini "esulta" : "Alzare la voce paga" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".