Altre botte e minacce | è finita la scuola | non le violenze sui prof

ilgiornale

: Tuglie (Le) a soli 8 km da GALLIPOLI affittasi appartamento dotato di tutti i comfort , volte a stella e botte, con… - SalentoAffitto : Tuglie (Le) a soli 8 km da GALLIPOLI affittasi appartamento dotato di tutti i comfort , volte a stella e botte, con… - pisaonline : Il provvedimento riguarda gli operatori finiti sotto inchiesta. Altre posizioni al vaglio del Tribunale sulle stess… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Michelangelo BonessaA Pogliano Milanese unaessoressa è stata spintonata. A Gorgonzola un'altra è stata minacciata di morte. A Roma un giovane docente ha rimediato un trauma cranico e un tentato soffocamento. A Milano una sua collega è stata aggredita da una madre inferocita di fronte agli alunni. Gli ultimi giorni sono stati di fuoco per chi insegna e il motivo è semplice: è arrivato il momento degli scrutini. E delle bocciature. E quindi volano gli schiaffi, ma non per i figli pelandroni, ma per gli insegnanti: l'abitudine di alzare la voce e, sempre più spesso, anche le mani contro chi ha il compito di giudicare i figli si sta diffondendo.Venerdì in particolare è stata una giornata di passione: nell'istituto Ronchetti di Pogliano unaessoressa di 52 anni è stata spintonata da un pregiudicato italiano che non aveva gradito la bocciatura del figlio 13enne. L'aggressore è stato ...