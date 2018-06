Alberto Frezza | l’italiano di «Station 19» | «Un giorno conquisterò l’America!»

vanityfair

(Di domenica 17 giugno 2018) Questa intervista è tratta dal numero 24 di Vanity fair in edicola dal 13 al 20 giugno 2018 Abbiamo perso un calciatore, ma forse avremo un divo di Hollywood. Dico avremo perché, 29 anni appena compiuti, uno dei protagonisti della serie19 dove interpreta un poliziotto americano che fa girare la testa alla vigilessa del fuoco Andy, in un classico triangolo amoroso e tormentato in perfetto stile Shonda Rhimes (la serie è lo spin-off di Grey’s Anatomy), è italianissimo. Nato a Milano e di fede juventina, per i primi anni della sua vita non ha pensato ad altro che al pallone. Cresciuto ad Addis Abeba, dove i genitori hanno una società che importa cibo italiano, circondato da amici di tutte le nazionalità, ha studiato alla scuola americana. Per giocare a calcio, da adolescente è tornato a Milano dove, dopo un passaggio nelle giovanili del Milan e dell’Inter, ha ...