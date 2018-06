Aitana fa il tifo per Marquez | la bellissima cantante nel paddock del Montmelò GALLERY

sportfair

(Di domenica 17 giugno 2018)Ocana Morales alper fare ilper Marc: la bellaneldel Gp di Catalunya E’ iniziato il Gp di Catalunya! I piloti della MotoGp si stanno sfidando sul circuito del Montmleò per il settimo appuntamento della stagione 2018. Tantissimi isi spagnoli che fanno ilper i loro idoli sulle tribune del circuito di Barcellona, così come tanti sono anche i personaggi famosi che popolano il. Dopo aver visto Pau Gasol, oggi a fare ilper Marc, a Barcellona, c’è la bella, brava e giovanespagnola 18enne,Ocana Morales ha partecipato alla nona edizione di Operazione Trionfo, riscuotendo molto successo. Cappellino in testa e tante storie su Instagram per la bellaspagnola. L'articolofa ilper: laneldel...