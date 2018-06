Agcom | bonus telefono | 30 minuti di chiamate gratis e canone dimezzato per i più

Blastingnews

(Di domenica 17 giugno 2018) Dal 14 giugno 2018 sottoscrivere un nuovo contratto di telefonia o internet sara' sicuramente meno costoso. Almeno per circa 2 milioni e 600 mila famiglie italiane che si trovano, a causa della crisi che ha attanagliato il nostro Paese per anni, in condizioni di disagio economico. Questo è il risultato di una decisione del Consiglio dell', l'autorita' garante della concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni. Si è deciso, infatti, di estendere e ampliare la platea dei beneficiari delle agevolazioni. Il requisito dell'Isee e cosa consente Come accennato, le famiglie potenzialmente beneficiarie dell'agevolazione sono circa 2 milioni e 600 mila. Per poter identificare questo target si è scelto, come in molti altri casi, di guardare al reddito del nucleo familiare fotografato dall'Isee. Di conseguenza, per poter beneficiare della famiglia del richiedente dovra' ...