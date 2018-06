Afghanistan | talebani dicono no a estensione tregua

Placet di NATO e UE alla tregua tra forze governative e talebani in Afghanistan - : La NATO accoglie favorevolmente la proposta delle autorità afghane ai talebani di prolungare la tregua ed avviare negoziati di pace, ha riferito il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens ...

Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani

Afghanistan : Nato - bene tregua talebani : ANSA, - BRUXELLES, 9 GIU - "Accolgo con favore la risposta dei talebani alla proposta di un cessate il fuoco da parte del presidente Ashraf Ghani". Lo ha scritto su Twitter il segretario generale ...

Afghanistan, 19 poliziotti uccisi in attacco: talebani rivendicano

Afghanistan, i talebani accettano la tregua di una settimana

Afghanistan - annuncio a sorpresa dei talebani : 3 giorni di tregua : Beirut - I Taleban hanno annunciato tre giorni di tregua a partire dall'Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del Ramadan e che dovrebbe scattare all'apparire del primo specchio di luna nuova, ...

Afghanistan - Ramadan : tregua talebani : 9.26 I talebani annunciano una tregua con le forze di sicurezza afghane per onorare l'Eid al-Fitr, la festa musulmana di fine Ramadan, precisando però che si difenderanno in caso di attacchi e che le operazioni contro "gli occupanti stranieri" proseguiranno. L'annuncio della tregua giunge a due giorni dal cessate il fuoco indetto dal presidente afghano, Ghani, "dal 27esimo giorno di Ramadan sino al quinto giorno di Eid al-Fitr", cioè da lunedì ...

Usa: "In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco"

Afghanistan, attacco dei talebani a pattuglia di polizia: 5 morti

Afghanistan, talebani attaccano pattuglia di polizia: uccisi cinque agenti L'attentato è stato condotto nella provincia di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan. Nove agenti sono stati feriti, alcuni in modo grave.

Afghanistan, talebani attaccano pattuglia di polizia: uccisi cinque agenti L'attentato è stato condotto nella provincia di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan. Nove agenti sono stati feriti, alcuni in modo grave.

Afghanistan - talebani prendono Kohistan : 1.18 I talebani afghani hanno conquistato il distretto di Kohistan nella provincia settentrionale di Badakhshan al termine di un'aspra battaglia con le forze di sicurezza con un pesante bilancio di vittime da entrambe le parti. Abdul Rahman Talat,membro del Consiglio provinciale,ha indicato che gli insorti hanno assediato il Distretto per due giorni caduto nelle loro mani a causa del mancato arrivo di rinforzi militari richiesti al governo. Il ...