Afghanistan | kamikaze a Jalalabad City | almeno 10 morti

Afghanistan, attentato kamikaze durante festa fine Ramadan: 20 morti

Kamikaze Isis in Afghanistan : 25 morti : 02.47 Un Kamikaze si è fatto esplodere ieri nella provincia orientale afghana di Nangarhar causando la morte di almeno 25 persone e il ferimento di altre 54, tutti membri delle forze di sicurezza afghane, talebani e civili. Lo ha reso noto la tv Tolo di Kabul. L'attentato è stato effettuato nel distretto di Rodat mentre veniva celebrata la festa per la fine del ramadan. L'attacco è stato rivendicato dall' Isis, gruppo che era stato escluso ...

Kamikaze si fa esplodere in Afghanistan : 20 morti : È di almeno 20 morti e 16 feriti in Afghanistan il bilancio di un attacco Kamikaze nel distretto Rodat della provincia orientale di Nangarhar, dove un attentatore suicida si è fatto esplodere in mezzo a una folla di talebani, membri delle forze di sicurezza e civili che festeggiavano un inedito cessate il fuoco. Lo riferisce all’AFP il portavoce de...

Afghanistan - kamikaze su raduno Ulema : 22.06 Attacco kamikaze a Kabul, contro un raduno di saggi religiosi: 14 i morti e oltre 17 feriti. L'esplosione è avvenuta vicino al luogo dove si erano riuniti oltre 2mila religiosi, una tenda della Loya Jirga (la Grande Assemblea), nel Policlinico universitario della capitale afghana, un' ora dopo l'emissione di una fatwa degli Ulema contro la guerra in corso nel Paese. Il kamikaze si è fatto esplodere all'esterno della tenda quando i ...

Afghanistan, kamikaze a Logar: uccisi tre agenti di polizia

Afghanistan - kamikaze a Logar : uccisi tre agenti di polizia : Tre agenti di polizia afghani sono morti nella provincia orientale di Logar per l'azione di un commando di kamikaze. Lo riferisce la tv Tolo di Kabul. L'attacco è avvenuto in mattinata contro un ...

Afghanistan, attentato kamikaze ad Helmand: morti due soldati

Morto Shah Marai : il fotografo che raccontava la tragica storia dell'Afghanistan : è esploso sulla bomba messa da un kamikaze : Ovviamente in quel periodo non si firmava con il suo vero nome per paura di ritorsioni ma era stato in grado di mostrare al mondo quello che accadeva a causa del regime. Fino al 2000, quando anche le ...

Afghanistan - attacco kamikaze : 11 morti : 13.35 Dopo le esplosioni a Kabul,un altro attacco suicida nella provincia meridionale di Kandahar ha provocato la morte di almeno undici bambini. L'attacco nel distretto di Daman era diretto a un convoglio di forze militari romene appartenenti alla missione Nato. L'esplosione ha causato anche feriti, 6 sono soldati e 9 civili. Le vittime sono studenti di una madrasa, tipica scuola coranica.

Afghanistan - doppio attacco kamikaze : decine di morti e feriti - : Colpiti due centri, uno a Kabul e l'altro nella provincia di Baghlan, in cui si stavano effettuando le operazioni di registrazione degli elettori in vista delle consultazioni del prossimo ottobre. L'...

Attentato Isis in Afghanistan : kamikaze a Kabul e Baghlan/ Ultime notizie - 40 morti : Daesh minaccia Elezioni : Afghanistan, doppio Attentato Isis a Kabul e Baghlan in due centri elettorali dove i cittadini si registravano. Stato Islamico minaccia le Elezioni del prossimo 20 ottobre, talebani negano(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:53:00 GMT)

Afghanistan - l’ombra dell’Isis sul voto : kamikaze a Kabul e Baghlan - 40 morti : Un duplice attentato colpisce l’Afghanistan che si prepara alle elezioni del 20 ottobre. A Kabul un kamikaze si è fatto esplodere tra la folla riunita fuori da una scuola femminile adibita a centro per la registrazione degli elettori. Il portavoce del ministero degli Interni, Najib Danish, ha riferito che il kamikaze, a piedi, con indosso un giubbetto esplosivo, si è fatto saltare in aria fuori dall’istituto, situato in un distretto ...