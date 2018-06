Aereo atterra e va fuori pista | un passeggero riprende la scena- VIDEO

Paura sul volo Roma-Chicago : trovati appunti sospetti nel bagno. Aereo fatto atterrare in Irlanda : Un Aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per 'potenziali motivi di sicurezza'. Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni ...

“Un volo infernale” : passeggera minaccia di uccidere tutte le persone a bordo dell’Aereo - atterraggio d’emergenza : Un velivolo Virgin Australia partito da Melbourne con destinazione Perth è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza dopo che una passeggera ha dato in escandescenze minacciando di uccidere tutti a bordo: circa 90 minuti dopo il decollo del volo VA697 del 7 giugno scorso la donna ha iniziato a gridare, ha raccontato un testimone alla tv australiana ABC. Quando il personale dell’equipaggio ha cercato di calmarla, la donna ha ...

Passeggero emette cattivo odore : Aereo effettua atterraggio d'emergenza Video : Episodio curioso in un aereo di linea [Video] olandese decollato da Amsterdam e diretto alle Canarie. Uno dei passeggeri emetteva un cattivo odore, tale da provocare conati di vomito e svenimenti in volo. Gli altri passeggeri non riuscivano proprio a sopportare quell'odore nauseabondo: gli assistenti di volo allora hanno 'messo in quarantena', in bagno, l'uomo maleodorante in attesa dell'atterraggio d'emergenza, effettuato a Faro in Portogallo. ...

Croazia : atterraggio emergenza per incrinatura vetro Aereo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aereo in avaria costretto ad atterrare sulla spiaggia [VIDEO] : Gran Bretagna - Atterraggio di fortuna sulle coste inglesi del Devon per il pilota Zac Rockey in compagnia di Trudi Spiller. I due si trovavano a bordo di un Aereo degli anni ’30, quando ad un certo punto il motore ha smesso di funzionare. A quel punto, al pilota non è rimasto altro che provare ad atterrare su una piccola spiaggia, mentre la compagna si sbracciava per segnalare ai turisti presenti di farsi da parte per evitare conseguenze ...

Atterraggio al cardiopalma - il motore li abbandona e l’Aereo non ha altra scelta. La pista è una spiaggia piena di bagnanti : Il pilota Zac Rockey in compagnia di Trudi Spiller sta sorvolando le coste inglesi del Devon a bordo di un aereo degli anni ‘30, quando il motore smette di funzionare. I due sono costretti ad un Atterraggio d’emergenza, ma l’unica soluzione è provare a planare su un piccolo lembo di spiaggia. Spiller inizia a sbracciarsi per segnalare ai bagnanti di spostarsi per evitare l’impatto. L’abilità del pilota ed un pizzico di fortuna permetteranno agli ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Brindisi - Aereo fa atterraggio d'emergenza. Tutti illesi (5 maggio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Gentiloni: "Ridurre e controllare flusso dei migranti". atterraggio d'emergenza di un aereo a Brindisi: Tutti in salvo. (5 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:25:00 GMT)

Sbaglia pista d’atterraggio e rischia di schiantarsi contro un altro Aereo : la manovra del pilota è in extremis : Tragedia sfiorata all’aeroporto di San Francisco, negli Stati Uniti. Un video diffuso in questo giorni dal National transportation safety board e registrato nel luglio del 2017, mostra un velivolo dell’Air Canada, con 40 passeggeri a bordo, che si prepara ad atterrare su una pista dove sono già presenti altri aerei fermi. Il pilota, come si vede nelle immagini, si accorge dell’errore poco prima e riesce a cambiare traiettoria ...