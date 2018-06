A Ustica la 59ª edizione della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee | il

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Al via domani, lunedì 18 giugno, la Cinquantanovesimache si svolgerà adal 18 al 24 giugno. L’evento, atteso da molti appassionati del mare e non solo, si presenta particolarmente ricco di appuntamenti con immersioninegli itinerari archeologici, stage di apnea, escursioni in barca alle grotte dell’isola, regate, snorkeling, conferenze, tavole rotonde, rassegne di video, interviste, proiezioni di documentari, presentazioni di libri, workshop e concorsi fotografici, esposizioni di fotografiee disegni, osservazioni astronomiche, degustazioni, mostre e visite guidate ai principali siti culturali dell’isola. Il programma di domani (lunedì 18 giugno): Ore 10.30 – (Largo Padiglioni) Cerimonia di apertura, alzabandiera al (Largo Padiglioni) alla presenzaAutorità ed esecuzione ...