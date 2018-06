A Siena il Pd si aggrappa a Veltroni

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) Sorpresa, asi rivede Walter. Cosa ha riacceso la passione dell'ex segretario del Pd per le vicende senesi? Ebbene, alle comunali del 10 giugno il sindaco piddino, Bruno Valentini, non ha vinto al primo turno ed è finito al ballottaggio: con il 27,4% dei voti, il prossimo 24 giugno se la vedrà con l'avvocato Luigi De Mossi il candidato civico appoggiato dal centrodestra, che si presenta con in tasca il 24,23%. La partita è rischiosa. In assenza di M5s che era senza lista, e con il senatore Matteo Renzi in giro oltreconfine per conferenze, il partito ha deciso di giocare la carta dell'apparentamento. Con chi? Con Pierluigi Piccini, ex sindaco di, uscito dalle elezioni con il 21,27%. Sindaco uscente e sindaco del passato. Che per tutta la campagna elettorale si sono fatti la guerra: "Piccini rappresenta quasi una forza oscura che potrebbe far ripiombare la città in un ...