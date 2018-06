A parte l' Acea il resto è gratis et amore dei Lo sfogo dell' avvocato contro

ilgiornale

: Corruzione per lo stadio della Roma, Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi: “Partiranno querele”… - LaStampa : Corruzione per lo stadio della Roma, Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi: “Partiranno querele”… - Agenzia_Ansa : Stadio Roma: Lanzalone si dimette da presidente Acea - darknight74it : Articolo da leggere per capire una volta per tutte perché ci sono evidenti responsabilità politiche ed amministrati… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Un solo incarico, mille favori. Luca Lanzalone non sembrava convinto di essere al centro di una pioggia di "utilità", come ritiene la procura che l'ha arrestato accusandolo di fardi un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.Anzi, l'genovese e superconsulente grillino per il sindaco Virginia Raggi (nella foto) sul casoo stadioa Roma nelle intercettazioni viene pizzicato a lamentarsi proprio per i troppi lavori "" donati all'amministrazione. Lanzalone ne parla con un socio, Luciano Costantini, raccontandogli di essersi sfogato con l'assessore al Bilancio del Campidoglio, Gianni Lemmetti, che gli aveva chiesto di "appoggiarlo" con Alfonso Bonafede, poi divenuto ministroa Giustizia. Richiesta alla quale Lanzalone dice di aver risposto così: "Ho detto, Gianni...(inc.), vediamo di capirci... allora, noi già vi stiamo dando una mano su un ...