A luglio l' eclissi di Luna più lunga del secolo | visibile ad occhio nudo anche

Blastingnews

: Luna Rossa: il 27 luglio l’eclissi più lunga del secolo, come osservarla - - greenMe_it : Luna Rossa: il 27 luglio l’eclissi più lunga del secolo, come osservarla - - chevalleyderiva : RT @greenMe_it: Luna Rossa: il 27 luglio l’eclissi più lunga del secolo, come osservarla - - eliomuscarella : Arriva l'eclissi di luna più lunga del secolo: Terra al 'buio' per quasi due ore -

(Di domenica 17 giugno 2018) Per tutti gli appassionati di astronomia si preannuncia un evento davvero eccezionale. Il 27, infatti, è prevista l'ditotale piùdel 21esimodal 2001 al 2100. Uno spettacoloaddall'Italia. L'ombra della Terra oscurera' del tutto laintorno alle 20.20 ora italiana. Stando ai calcoli effettuati dagli esperti il fenomeno durera' circa un'ora e 43 minuti e sara' per questo motivo l'piùdel. Si potrannoosservare le dueparziali di 1 ora e 6 minuti, l'una precedere e l’altra re il totale oscuramento del nostro satellite. L'ultima volta che si verificò un evento simile risale al 16del 2000 e in quell'occasione larimase in ombra per un'ora e 46 minuti. I fattori che permetteranno questasono due: laquel giorno sara' al suo perigeo il punto più ...