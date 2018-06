9 tipi di incompatibilità sessuali comuni

vanityfair

(Di domenica 17 giugno 2018) Non è mai divertente affrontare l’imbarazzo in camera da letto con qualcuno a cui si è veramente interessati, che si tratti di una nuova avventura o di una relazione stabile. Forse vi starete chiedendo: «Ma se non entriamo in sintonia fisicamente, possiamo davvero avere un futuro?». La risposta è: non gettate la spugna subito, o meglio non ancora. In effetti, la maggior parte delle coppie passa attraverso la fase in cui non si è esattamente sulla stessa lunghezza d’onda tra le lenzuola. Ciò non significa che non si può superarla, però. Se siete entrambi disposti a dedicare tempo ed energia per capire cosa sta succedendo, potreste avere una vita sessuale ancora migliore rispetto a prima. Certo, tutto sta nel capire se la fiamma del desiderio si sta affievolendo per via di un affetto che sta lentamente morendo o se vi sono altre motivazioni diverse. Nel primo caso, forse ...