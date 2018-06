6|5 | il primo romanzo sulla crisi dei mercati raccontata da chi l’ha inventata Che non è

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 giugno 2018) Ladeifinanziarida chi l’ha. Che non è un broker e non è nemmeno un capitalista senza scrupoli. Anzi non è nemmeno un uomo: è solo un algoritmo. È l’idea che ha avuto Alexandre Laumonier, esperto di high frequency trading e intelligenze artificiali. Il suo blog Sniper in Mahwah è tra i siti di riferimento negli studi sui flussi economici attuali. Sarà per questo motivo che Leumonier ha scritto 65, la Rivolta delle macchine, appena tradotto in italiano da Linda Valle per la collana Not – diretta da Corrado Melluso e Valerio Mattioli – della casa editrice Nero. Se da una parte film e romanzi ci hanno abituato alla figura romantica del broker, lo spregiudicato agente in giacca e cravatta protagonista di classici come Wall Street, dall’altra la realtà è diversa: le borse sono state automatizzate, e gli scambi avvengono in ...