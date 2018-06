5 cose da fare a Barcellona

Trauma da sport? 4 cose da fare subito : Lo sanno bene gli sportivi quanto è facile avere piccoli infortuni durante una seduta di allenamento. Un piede messo male mentre stiamo correndo, una caduta maldestra durante una partita a pallacanestro o a calcetto. Ma non solo. Anche nella vita di tutti i giorni, anche se non esattamente sportiva, si possono verificare alcuni piccoli incidenti mentre camminiamo per strada e, ad esempio, sul nostro cammino incontriamo una bella buca. ...

Roma - spunta il murale di Conte : 'Lista di cose da fare per salvare l'Italia' : A Roma nella notte è spuntato un nuovo murale, ovviamente, con i tempi che corrono, a tema politico. Dopo l'ormai famoso bacio di Salvini e Di Maio, il protagonista questa volta è il neo premier ...

Roma - spunta murales di Conte In mano la lista delle cose da fareMa sono solo dei punti di domanda : Nella notte è spuntato a Roma un nuovo murales. Dopo quello ormai celebre del bacio premonitore tra Di Maio e Salvini ecco quello del premier Conte che tiene in mano una lista delle cose da fare corredata da una serie di punti di domanda Segui su affaritaliani.it

Raggi : Le buche? Per fare le cose regolari ci vuole tempo : Roma, , askanews, - "La nostra amministrazione ha un intendimento di fondo: noi dobbiamo fare le cose bene e in modo legittimo. Io sono la prima a soffrire perché ci sono le buche e perché Roma in ...

Bonucci : “Milan vuole fare cose importanti” : “Se resto al Milan anche senza Europa? Non c’è nessun tipo di problema. L’importante ora è che siano risolte le voci che girano per fare qualcosa di importante”. Sono le parole di Leonardo Bonucci in visita al box Ferrari per il Gran Premio del Canada, ai microfoni di Sky. Il difensore centrale ospite della scuderia di Maranello insieme all’ex compagno Giorgio Chiellini e alle rispettive famiglie. “Il prossimo ...

Il morso di una vipera : le prime cose da fare : Cosa fare se si viene morsi da una vipera? Da qualche anno in Italia è scattato un vero e proprio allarme a causa della presenza di questi rettili che possono risultare molto pericolosi. Solitamente il morso della vipera non è letale, ma è necessario agire tempestivamente, quando si viene attaccati, per evitare danni e rischi per la salute. Soprattutto nei casi in cui ad essere morso è un bambino è importante mantenere la calma e mettere in atto ...

5 cose straordinarie che sapranno fare i tv del futuro : Tutti i colori del mondo sono pronti ad entrare direttamente a casa tua. Così non sarà necessario andare in Colombia a vedere il Cano Cristeles River, il fiume dei sette colori. Oppure il lago Retba che in Senegal ha l'acqua con i riflessi rosa. Ti sembrerà di vedere tutto questo di persona: scene nitide, immagini profonde, tutte appese al muro del salotto, tutte racchiuse sullo schermo di TV ultra sottili e dal design ...

15 cose meravigliose da fare (e mangiare) in Trentino quest’estate : Il Giro d’Italia è da poco passato di lì, fra la Piazza del Duomo di Trento e il centro abitato di Rovereto, tingendo di rosa il cuore della regione. E riproponendo un binomio tanto caro al Trentino tutto – quello fra sport e colore, fra cultura e coltura – da riscoprire anche nella stagione calda. Se i larici e i faggi delle foreste imprimono al foliage autunnale Trentino un non so ché di pastoso e poetico, mentre le acque del lago ...

Ambiente - Ministro Costa : “Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare” : “Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare“, “voglio lavorare per ridurre la produzione dei rifiuti“: lo ha dichiarato il neo Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista al Corriere. Costa ha anche raccontato la sua esperienza nella Terra dei Fuochi: “Non ci siamo basati sui collaboratori di giustizia, trovavamo le discariche partendo dalla Costante dei campi ...

Alex Zanardi : "La vita ha dei rischi - ma io penso di avere già dato. Per questo torno a fare le cose che amo" : "Crescendo, lavorando, vivendo, acquisisci maturità, capacità di riflessione, si diventa meno vulnerabili. Sono sempre stato abbastanza ben dotato nel difendermi dall'irrazionale. Mi si passi la battuta: sono sempre stato con i piedi per terra". Alex Zanardi è pronto ad affrontare una nuova sfida: gareggerà al Dtm, uno dei campionati automobilistici più competitivi al mondo. Torna a correre in uno sport che ...

L'industria della longevità e 9 cose che puoi fare per vivere più a lungo : LEGGI ANCHE : Chi è Vishen Lakhiani, l'uomo che vuole farci vivere più felici e più a lungo L'isola della longevità La Sardegna è una delle cinque zone blu del mondo, i cui abitanti godono di ...

Grande Fratello - Lidia Vella dallo psicologo dopo il reality : «Fai cose che fuori non faresti. Poi Alessandro mi lascia per Uomini e Donne» : ROMA ? ?Ho iniziato un percorso con uno psicologo?, non è un periodo facile per Lidia Vella, che ha partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello...