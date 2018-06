2 | 7 milioni di italiani hanno bisogno delle mense dei poveri per mangiare

2 - 7 milioni di italiani senza cibo : Nel 2017, 2,7 milioni di persone in Italia sono state costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare . E' quanto emerge dal rapporto Coldiretti 'La povertà alimentare e lo spreco in Italia', ...

Povertà alimentare e spreco - Coldiretti : 2.7 milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in cui si trovano molte famiglie sono i 2,7 milioni di persone che in Italia nel 2017 sono state addirittura costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti “La Povertà alimentare e lo spreco in Italia” presentato alla giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con un impegno anche nella solidarietà e un focus sugli ...

Vacanze - l'estate è cominciata : oltre 7 milioni di italiani con la valigia in mano a giugno : "Partenze al via nel primo weekend dopo la fine della scuola con 7,4 milioni di italiani che scelgono di andare in vacanza a giugno" . E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' contenuta nel ...

Pensioni - boccata d'ossigeno per tre milioni di italiani : a luglio assegno più pesante : Una boccata d'ossigeno per alcuni milioni di pensionati italiani, circa 3,5 milioni per l'esattezza. Tra quindici giorni arriva la quattordicesima: lunedì 2 luglio la somma aggiuntiva sarà...

Coldiretti - carne : per 9 - 6 milioni di italiani griglie accese come Salvini : come il Vicepremier Matteo Salvini, sono 9,6 milioni gli italiani che colgono l’occasione dell’arrivo della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate, con una netta prevalenza della carne, al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione della Giornata nazionale della carne italiana con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

Oltre 5 milioni di italiani fanno colazione al bar. E il caffè resiste : costa ancora 1 euro : Per gli italiani la colazione al bar rimane un rito 'sacro'. Sono in media 5,4 milioni quelli che consumano al bancone il primo pasto della giornata, con cappuccine e cornetto , o brioche, a seconda ...

Elezioni Comunali : oggi 6 - 7 milioni di italiani al voto : Domenica 10 giugno 2018, ore 10:00 - Le urne sono aperte da tre ore nei 761 Comuni italiani chiamati al voto. Si chiuderanno questa sera alle ore 23. C'è curiosità per vedere se sarà confermato il trend visto nelle ultime Elezioni politiche e regionali e cioè se gli elettori continueranno a preferire Lega e MoVimento 5 Stelle, le due forze politiche al governo, oppure se si orienteranno verso altre scelte e se il Pd confermerà almeno le sue ...

