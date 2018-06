100 mld di Pil divorati da corruzione

Forlino - Unaitalia - : Filiera avicola 100% italiana - 9 mld l'anno : Roma, , askanews, - Le carni bianche sono sempre più presenti sulla tavola degli italiani. Una tendenza in atto da anni che le ha portate ad essere la principale fonte di proteine per il 54% dei ...

G7 : non solo dazi - fermare 100 mld di falso Made in Italy : ... Mercosur, dove la produzione locale del "falso" è tra i più fiorenti del mondo. Il cosiddetto "Italian sounding" " sottolinea la Coldiretti " colpisce in misura diversa tutti i prodotti, dai salumi ...

Bilancio Ue : la Commissione propone 100 mld per "Horizon Europe" : Bruxelles , askanews, - La Commissione europea propone per il periodo 2021-2027 "il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre", con uno stanziamento di 100 miliardi di euro, 20 in più ...

Apple - a sviluppatori 100 mld dollari : 'E' il premio per il vostro duro lavoro e creatività', ha aggiunto Cook specificando che Cupertino ha ora 20 milioni di sviluppatori nel mondo. L'App Store, il negozio di applicazioni, che a luglio ...

Pensioni - l'allarme di Boeri (Inps) : abolire la Fornero costerà fino a 100 mld Video : Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le notizie sui principali media riguardo la prossima riforma previdenziale, che dovrebbe prevedere un importante allentamento della rigidita' di accesso alla pensione pubblica. Il provvedimento potrebbe trovare gia' spazio all'interno della prossima legge di bilancio 2019, con nuove forme di prepensionamento che vanno dall'utilizzo del sistema a quote alla proroga dell'opzione donna. Ma quanto arriverebbe ...

Pensioni - Boeri : quota 100? Costa 15 mld : 13.35 La quota 100per andare in pensione, tra età e contributi o 41 anni a qualsiasi età, prevista dal contratto M5SLega, avrebbe "un costo immediato di 15 mld all'anno", per salire poi a regime a 20 mld.Lo ha detto il presidente dell'Inps,Boeri,aggiungendo che il debito implicito sarebbe di 120mld. Nel contratto, si parla invece di 5 mld,cifra possibile solo se si reintroducessero finestre e altri strumenti. Anche per il reddito di ...

Costo del contratto lievita - vale 100-150 mld : Quota 100 per le pensioni, reddito di cittadinanza, taglio di Irpef e Ires, sterilizzazione dei rialzi Iva. I macrocapitoli del contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle valgono già da soli più di ...

Martina : programma Lega-M5S da 65-100 mld è propaganda e rischio : Roma, 14 mag. , askanews, 'Ipotizzare come stanno facendo Lega e Cinque Stelle di potere reggere l'equilibrio dei conti dello Stato con un programma da 65-100 miliardi di euro è un'operazione di ...

Flat tax - reddito di cittadinanza - abolizione della Fornero valgono oltre 100 mld di euro : Tra i punti centrali del contratto di governo spiccano quelli che sono stati il piatto forte della campagna elettorale sia di Lega che del M5s. Ma resta da capire dove si troveranno le coperture -

Pensioni : quota 100 costa 15 mld l'anno : ROMA, 12 MAG - Consentire l'accesso alla pensione con la quota 100 , somma tra età e contributi, fissando comunque un minimo di 35 anni di contributi, potrebbe costare nel 2019 11,5 miliardi per ...