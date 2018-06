Zero percento | Android e iOS affondano la concorrenza

androidpit

: #immigrati #aquarius ma perché il PD fa di tutto per autoestinguersi ???? Lo zero percento non è lontano ....… - mlucchese : #immigrati #aquarius ma perché il PD fa di tutto per autoestinguersi ???? Lo zero percento non è lontano ....… - ATtACcheteArBus : @stregatto____ @MercurioPsi @iltrenoromalido @Franz6081 @TreninoBlu @TplRoma fra un mese leggeremo sul profilo di S… - pandators : adesso cambio il nome da stina a 0% ZERO PERCENTO UN CHIARO SEGNALE DI QUELLO CHE SONO -

(Di sabato 16 giugno 2018) Opinion by Hans-Georg Klugee iOS si dividono il mondo degli smartphone Cosa ne pensi? 50 50 Sii il primo a votare Purtroppo le alternative ade iOS non hanno più un futuro reale. Non ...