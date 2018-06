Xbox e Nintendo discutono della controversia tra PlayStation e Fortnite

E3 2018 : The Elder Scrolls Legends arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : L'anno scorso, Bethesda ha pubblicato The Elder Scrolls Legends, un gioco di carte collezionabili, su iOS, Android e PC. Durante la conferenza E3 2018 la compagnia ha annunciato che rilascerà il gioco entro la fine di quest'anno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, secondo gli sviluppatori, tutti i progressi realizzati nelle versioni iOS, Android o PC possono essere trasferiti alle versioni console al lancio. Un ...

Giochi in uscita PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC a giugno 2018 : giugno è senza alcun dubbio il mese più atteso dai videogiocatori. Oltre a tutte le novità che verranno annunciate nel corso dell’E3 di Los Angeles, di solito in questo mese arrivano sul mercato numerosi Giochi per le principali piattaforme. Ecco i Giochi in uscita a giugno 2018. Giochi in uscita PS4, Xbox One, Switch e PC a giugno 2018 Per esempio gli appassionati di racing game a giugno dovranno vedersela con l’uscita di MotoGP 18, The Crew ...

Annunciato LEGO DC Super-Villains - in arrivo a ottobre per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e DC Entertainment oggi hanno Annunciato LEGO DC Super-Villains, il primo gioco LEGO a mettere i giocatori al centro di un'avventura interamente dedicata ai supercriminali, con tutti i loro personaggi e scenari preferiti dell'universo DC. Per la prima volta un gioco LEGO offre ai giocatori la possibilità di creare e vestire i panni di un supercriminale DC per tutto il gioco. ...

NBA Playgrounds 2 è in arrivo questo mese per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Il mese scorso, Saber Interactive ha annunciato un nuovo episodio della serie NBA Playgrounds in lavorazione e, a poco tempo dall'annuncio iniziale, lo sviluppatore americano ha svelato la data di uscita ufficiale del titolo.Secondo il comunicato stampa riportato da Dualshockers, NBA Playgrounds 2 sarà lanciato il 22 maggio per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Troveremo diverse novità in NBA Playgrounds 2, ci saranno migliorie per quanto ...

Il puzzle game Lumines Remastered arriverà a giugno su PC - PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Durante il Nindies Showcase Spring 2018 di Nintendo, Enhance games ha annunciato Lumines Remastered, che porta il classico puzzle game del 2005 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ora, gli sviluppatori hanno svelato su Twitter che il gioco verrà lanciato su tutte le piattaforme il 26 giugno.Come segnala Dualshockers, mentre il remaster era originariamente pronto per il lancio già questo mese, si è deciso per un leggero ritardo che porterà ...

Le uscite di maggio 2018 : i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Nintendo Switch e 3DS : Il mese di aprile ci ha regalato due esclusive Sony di grande peso: dopo Yakuza 6 e God of War, soprattutto, a tuonare la carica di un parco di titoli PS4 a dir poco roboante, tra le uscite di maggio 2018 è anche Microsoft a dire la sua in risposta al rivale, piazzando sul mercato un paio di esclusive Xbox One e PC piuttosto attese. Vediamo dunque tutti i videogiochi in arrivo per tutte le piattaforme nei prossimi trenta giorni, focalizzandoci ...