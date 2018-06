World Series | Rachele Bruni terza nella 10 km in Ungheria

Vela – World Cup Series Final : Berta e Caruso conquistano la medaglia di bronzo nel 470 femminile : Elena Berta e Bianca Caruso confermano la terza posizione di ieri e conquistano la medaglia di bronzo alla seconda regata insieme in equipaggio Si chiude con le Medal Race di oggi a Marsiglia la World Cup Series Final e in generale la World Cup Series 2018, che si riassume con un successo crescente per la squadra azzurra soprattutto nel catamarano misto, il Nacra 17, e nei 470 sia maschili che femminili, classe sofferente per l’Italia ...

Rugby a 7 - World Series Parigi 2018 : tra gli uomini il Sudafrica vince la tappa e conquista la classifica generale! : Si conclude a Parigi l’ultima tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale il Sudafrica supera l’Inghilterra per 24-14. Al terzo posto la Nuova Zelanda, che batte il Canada per 38-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto le Fiji, che superano gli USA per 28-7. Il settimo posto va a pari merito a Spagna ed Irlanda. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si contendono il Challenge Trophy, ...

World Series Triathlon Leeds 2018 : Richard Murray vince davanti a Mola e Luis al termine di una prova in crescendo : Il sudafricano Richard Murray si aggiudica la tappa inglese di Leeds della World Series di Triathlon 2018. Il 29enne nato a Città del Capo ha saputo uscire alla distanza e cambiare marcia nel corso della parte dedicata alla corsa. Il suo forcing non ha avuto risposte da parte degli avversari e ha, quindi, potuto tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1:45.53, precedendo lo spagnolo Mario Mola che nel finale ha provato la rimonta, ma ...

Rugby a 7 - World Series Parigi 2018 : tra le donne vince la Nuova Zelanda - ma l’Australia trionfa nella classifica finale : Conclusa a Parigi l’ultima tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Francia, in finale la Nuova Zelanda si impone sull’Australia con il punteggio di 33-7. Al terzo posto il Canada, che batte la Francia per 17-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto gli USA, che battono per 28-7 le Fiji. Il settimo posto è per la Spagna, che batte 20-7 l’Inghilterra. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

World Series Triathlon Leeds 2018 : Vicky Holland vince in casa davanti alla connazionale Taylor-Brown - undicesima Alice Betto : La britannica Vicky Holland è profeta in patria e si aggiudica la tappa inglese di Leeds della World Series di Triathlon 2018. La 32enne atleta nata a Gloucester ha chiuso la sua prova in 1 ora 56 minuti e 32 secondi, precedendo la connazionale Georgia Taylor-Brown di 17 secondi, dopo un duello serrato, mentre in terza posizione si è classificata la statunitense Katie Zaferes a mezzo minuto esatto. Completano la top ten: quarta posizione per ...

Nuoto sincronizzato – World Series : la coppia azzurra Minisini-Flamini trionfa nella tappa di Los Angeles : Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono imposti col punteggio di 87,2572 che non è stato il più alto in questa stagione, dopo i precedenti trionfi a Parigi e Tokyo Il Duo misto tecnico e libero alle World Series di Los Angeles è azzurro. Giorgio Minisini e Manila Flamini, che hanno ripreso la loro performance vincitrice del campionato del mondo a Budapest “Un urlo di Lampedusa”, si sono imposti col punteggio di 87,2572 che non è ...

Squash : doppio trionfo egiziano alle World Series Finals 2018 : Dubai ha ospitato questa settimana le PSA World Series Finals 2018, atto conclusivo della stagione internazionale di Squash, torneo che ha confermato il dominio dei giocatori egiziani nel panorama internazionale. La finale maschile ha visto la sfida diretta tra le prime due teste di serie del torneo, gli egiziani Mohamed El Shorbagy ed Ali Farag. Numero uno del mondo e campione iridato in carica, El Shorbagy ha concluso una stagione trionfale ...

Vela – Nacra 17 : oro e argento italiano nella finale di World Cup Series a Marsiglia : Azzurri super nel Nacra17 nella finale di World Cup Series a Marsiglia: oro e argento italiano. Domani altri tre equipaggi azzurri impegnati in Medal Race Medaglia d’oro e d’argento agli equipaggi italiani del Nacra 17, un risultato fantastico che arriva oggi al termine di una difficile Medal Race, prima rimandata, poi annullata ed infine disputata con vento leggero. Ruggero Tita e Caterina Banti (GS Guardia di Finanza/CC Aniene) vincono la ...

Nuoto di fondo - World Series 2018 : i ‘Caimani’ azzurri si esibiscono nel lago Balaton : Domani torna protagonista la World Series (ex World Cup) di Nuoto di fondo a Balaton (Ungheria) e le attese per la squadra italiana sono importanti. L’Italfondo non delude mai e lo ha ribadito con forza nell’ultimo appuntamento alle Seychelles: due vittorie ed un terzo posto per i “Caimani” nostrani. Hanno trionfato i detentori del titolo Simone Ruffini ed Arianna Bridi, dando un saggio delle loro qualità. Il marchigiano, già a podio ...

Vela – Classi Olimpiche a Marsiglia per la finale delle World Cup Series 2018 : La World Cup Series accoglie le Classi Olimpiche per la finale del circuito 2018 Tutto è pronto a Marsiglia per l’ultimo atto delle World Cup Series 2018, la World Cup Series Final. Da domani gli oltre 200 atleti giunti nella sede olimpica di Vela di Parigi 2024 da ben 34 Paesi, scenderanno in acqua e regateranno fino a domenica 10 giugno per conquistare la vittoria del circuito 2018. Tutti gli scafi olimpici sono presenti con anche la classe ...

World Cup Series Final da domani a Marsiglia : "Una Finale di World Sailing Series 2018 che rispecchia l'andamento della Coppa del Mondo dell'anno in corso, che è stata sottotono in alcuni passaggi - dichiara il Direttore Tecnico FIV, Michele ...

Red Bull Cliff Diving World Series – Inizio di stagione infuocato : Trionfo di famiglia in Texas: Kris Kolanus conquista la prima vittoria in carriera e la compagna Anna Bader sale sul podio femminile, dove si impone Adriana Jimenez. Settimo l’azzurro Alessandro De Rose, davanti alla leggenda Hunt e al campione in carica Paredes Fiato sospeso e incredibili sorprese: la prima tappa della Red Bull Cliff Diving World Series 2018 ha stupito tutti con risultati inattesi e nuovi record conquistati. Dalle Porte ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Londra in trionfo le Fiji : Week-end britannico per le Sevens World Series 2018: il massimo circuito internazionale per quanto riguarda il Rugby a 7 è andato in scena in fatti in quel di Londra con il trionfo per le Fiji. Gironcino dominato con un 3/3 di vittorie, poi successi netti con Canada ed Irlanda e la tesissima finale, con la quale gli oceanici hanno battuto per 21-17 il Sudafrica. La stella dell’ultimo atto è Semi Radradra, votato ovviamente Man of the ...