VS | alpinista muore sul Cervino

Incidenti in montagna - scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese : Incidenti in montagna, scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese Incidenti in montagna, scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese Continua a leggere L'articolo Incidenti in montagna, scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese proviene da NewsGo.

Scialpinista muore su ghiacciaio : ANSA, - CUNEO, 15 GIU - Uno Scialpinista è deceduto nel primo pomeriggio sul ghiacciaio del monte Gelas, in alta valle Gesso, nel Cuneese. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe scivolato ...

Aosta - alpinista precipita per 400 metri e muore : la tragedia sotto gli occhi della figlia : La vittima, un uomo di 61 anni di Como, è precipitata per alcune centinaia di metri. L'incidente si è verificato a circa tremila metri di quota. Ad assistere alla scena e a dare subito l'allarme è stata la figlia che scalava insieme a lui. Secondo quanto riferito ai soccorritori, padre e figlia avevano scalato la parete nel corso della notte.Continua a leggere

Incidente sulla Grivola : alpinista muore - allarme lanciato dalla figlia : Tragedia in montagna. Un alpinista è morto sabato mattina sulla Grivola, una cima che arriva a 3.969 metri, collocata tra

Incidenti montagna : muore l’alpinista precipitato su Grivola : Un alpinista è morto a seguito di una caduta mentre scalava la Grivola, cima di 3.969 metri, nel massiccio del Gran Paradiso. L’incidente si è verificato a circa 3.000 metri di quota. La vittima e’ precipitata per alcune centinaia di metri. Ad assistere alla scena e a dare l’allarme è stata la figlia che scalava con lui. Sul posto – riferiscono – è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con l’elicottero per ...

MONTE ROSA - alpinista 17ENNE CADE IN UN CREPACCIO E MUORE/ Con il padre era in attesa di tornare a Zermatt : MONTE ROSA, 17ENNE CADE in un CREPACCIO e MUORE sotto gli occhi del padre: tragedia sulle alpi svizzere. Un'escursione fatale per due alpinisti improvvisati, padre e figlio(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:00:00 GMT)

Monte Rosa - alpinista di 17 anni muore in un crepaccio sotto gli occhi del padre : I due avevano attraversato l'impegnativo ghiacciaio di Gornergletscher con ramponi e piccozza, ma il gestore del rifugio, visto l'equipaggiamento, li aveva...

Himalaya - muore l’alpinista Simone La Terra : Simone La Terra era un alpinista esperto, ma le sue competenze non sono bastate a salvarlo. La tenda in cui il 36enne di Castiglione delle Stiviere era accampato, a 6900 metri, su una delle vette dell’Himalaya, è stata spazzata via dal vento. La Terra era in Nepal e stava scalando il Dhaulagiri, ma da domenica mattina era scomparso. L’organizzatore della spedizione, Dambar Parajuli, di Prestige Adventure, ha riferito che i suoi compagni lo hanno ...

Nepal - muore un alpinista esperto sul Dhaulagiri : è l’italiano Simone La Terra : E’ di Castiglione delle Stiviere (Mantova), l’alpinista Simone La Terra, trovato morto in Nepal mentre stava scalando il Dhaulagiri, una delle vette più alte dell’Himalaya. La sua scomparsa colpisce il mondo dell’alpinismo lombardo e italiano tutto, che lo considerava un esperto delle alte cime. La Terra il 7 maggio avrebbe compiuto 37 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato tra le nevi a una quota 6.100 metri, ed è ...

Himalaya - alpinista italiano muore durante la scalata : “La sua tenda spazzata via dal vento” : L’alpinista italiano Simone La Terra, 37 anni, è morto in Nepal mentre scalava il Dhaulagiri, una delle vette della catena dell’Himalaya che con i suoi 8.167 metri è la settima più alta al mondo. La Terra, originario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, era un alpinista con esperienza: arrivato in cima ad almeno cinque montagne di 8mila metri, aveva provato diverse altre scalate in Nepal, Pakistan e ...

