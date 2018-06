Voucher per Wi-Fi gratuito | dopo il crash al sito il rinvio del bando | la

Voucher addio - secondo Coldiretti persi 50mila posti di lavoro : "L'Italia non può permettersi di perdere le grandi opportunità di lavoro che vengono da uno dei settori più dinamici dell'economia", ha affermato il presidente la Coldiretti Roberto Moncalvo nel ...

In arrivo Voucher digitalizzazione per 82 imprese di Ragusa : Le aziende avevano presentato apposita istanza nel febbraio scorso. Hanno partecipato tutte le micro, piccole e medie imprese

Camusso - allarme rosso per Jobs Act e Voucher : "Ma Lega e M5s parlano al nostro mondo" : "Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse" e il Mezzogiorno, "la zona più fragile del Paese viene di nuovo dimenticata". E' il giudizio sull'intesa di governo tra Lega...

Voucher per donne con figli : ecco l'iniziativa della Biondo : I Voucher distribuiti offriranno servizi quali: centro estivo , giochi di gruppo, al tavolo, tornei, caccia al tesoro, spettacoli teatrali, attività grafiche, pittoriche etc, . Sono destinatarie ...

PMI : Calenda - stanziati ulteriori 242 mln per i Voucher digitalizzazione : Teleborsa, - Aumentano le risorse disponibili per la concessione dei Voucher per la digitalizzazione alle PMI . Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calend a ha disposto con decreto l'...

PMI : Calenda - stanziati ulteriori 242 mln per i Voucher digitalizzazione : Aumentano le risorse disponibili per la concessione dei Voucher per la digitalizzazione alle PMI . Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calend a ha disposto con decreto l'integrazione della ...

Calenda - ulteriori 242mln per Voucher Pmi : ANSA, - ROMA, 14 MAG - Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto con decreto l'integrazione della dotazione finanziaria dei voucher per la digitalizzazione delle Pmi per 242,5 ...

PMI : Calenda - stanziati ulteriori 10 mln per i Voucher internazionalizzazione : Altri 10 milioni di euro in arrivo per il finanziamento dei Voucher per l'internazionalizzazione delle PMI . Lo ha disposto il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda con decreto. Le risorse ...

Pmi : Calenda - stanziati ulteriori 10 mln per Voucher internazionalizzazione : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto con decreto un ulteriore finanziamento dei Voucher per l’internazionalizzazione delle pmi pari a 10 milioni di euro. Le risorse stanziate complessivamente ammontano, così, a circa 46 milioni di euro. La decisione del ministro, si legge in una nota del ministero dello Sviluppo economico, risponde al successo ottenuto dalla misura che ha visto ...

COLDIRETTI * LAVORO : ' Con l'abrogazione dei Voucher sono stati persi almeno 25 mila posti di lavoro occasionali tra le vigne ' - : "L'Italia non puo' permettersi di perdere le grandi opportunità di lavoro che vengono da uno dei settori piu' dinamici dell'economia", ha affermato il presidente la COLDIRETTI Roberto Moncalvo nel ...

Lavoro - Coldiretti : senza Voucher persi 25mila posti in vigna : Con l’abrogazione dei voucher sono stati persi almeno 25mila posti di Lavoro occasionali tra le vigne per giovani e pensionati durante l’ultima vendemmia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della nuova disciplina introdotta dall’art. 54-bis del decreto legge n.50/2017 per sostituire lo strumento del voucher, in occasione della diffusione dei dati Cgia di Mestre sul Lavoro occasionale. La riforma è stata un vero flop ...

Per il 2018 si riconferma il Voucher babysitter : La Legge di Bilancio 2018 (ex legge di stabilità, prima ancora legge finanziaria) è entrata in vigore il 1° gennaio e si riferisce al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Tra i punti più rilevanti rientrano le misure che riguardano le famiglie. Alcune riconfermate rispetto il 2017, come il voucher babysitter, altre nuove. Bonus mamma domani Confermato il bonus ...