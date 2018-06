Volley – La serie C di Modena stacca il pass per la B

Volley - Lamezia torna in serie A : Conad Lamezia- Romeo Normanna Aversa 3-1 25-19, 25-18, 23-25, 25-20 Durata set: 26'-31'-31'-30' Conad Lamezia: Gerosa 3, Spescha 25, Alborghetti 6, Turano 7, Garofalo 7, Bruno 14, Zito lib., Polignino ...

Pallavolo – Serie D - la Flyblue Volley Taviano straccia la Pm Volley Potenza : La PM Volley Potenza esce sconfitta per 3-0 nel secondo confronto con Flyblue Volley Taviano e quindi retrocede in Serie D Una partita giocata alla pari da parte delle ragazze del duo Petrone-Orlando che chiude la gara con i parziali di 25-23, 25-21 e 25-20.Una gara di alto livello per le giovanissime potentine che hanno onorato questo campionato e questi playout, contro una formazione più concreta, così come le alte compagini del girone B. ...

Volley : Roma festeggia il ritorno in Serie A2 : Roma- Dopo una partita che nemmeno il più creativo degli sceneggiatori avrebbe potuto pensare uguale, la Roma Volley vince la sfida con la Sa.Ma. Portomaggione al tie break 3-2 , 22-25, 22-25, 25-19, ...

Volley - Play Out Serie C : la PM Potenza battuta dalla Flyblue Volley Taviano : La PM Volley Potenza perde l’andata dei Play out di Serie C contro la Flyblue Volley Taviano: 1-3 in favore della squadra ospite La PM Volley Potenza esce sconfitta per 3-1 nella gara di andata dei Playout contro Flyblue Volley Taviano. Una sconfitta che non pregiudica la salvezza della PM che ha a disposizione la gara di ritorno e lo spareggio. Primo set combattuto per la PM Volley Potenza che deve sudare per tener testa alle ragazze del ...

Volley femminile - Fenera Chieri promossa in Serie A! Vinto il playoff con San Giovanni Marignano : Il Fenera Chieri ha conquistato la promozione in Serie A1 di Volley femminile. Le torinesi hanno sconfitto la Battistelli San Giovanni Marignano nella decisiva gara3 della Finale di Serie A2: le ragazze di coach Luca Secchi si sono imposte per 3-1 (25-21; 24-26; 25-21; 25-20) al PalaFlaminio di Rimini. Chieri completa così la propria scalata a nove anni dalla fondazione e l’anno prossimo sarà nella pallavolo italiana che conta. Si chiude ...

Volley : A2 Femminile - S.G. Marignano e Chieri a confronto per la Serie A1 : S.G Marignano , RIMINI, - La Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile, che nel corso della stagione ha regalato emozioni a ripetizione, è pronta a scrivere le sue ultime esaltanti pagine. ...

Volley - Finale Scudetto 2018. Battuta e cuore : Perugia batte Civitanova e si porta sul 2-1 nella serie : La Battuta e il cuore: la Sir Safety si aggrappa a questi due fattori e fa sua gara-3 della Finale Scudetto battendo 3-1 (25-21, 25-21, 21-25, 25-23) una Lube Civitanova a corrente alternata al termine di un match che ha regalato spettacolo ed emozioni in quantità industriale, come da aspettative della vigilia. In casa sembra avere qualcosa in più la squadra umbra che trova il giusto coraggio al servizio, fondamentale che frutta almeno un paio ...

Volley - Finale Scudetto 2018. Battuta e cuore : Perugia batte Civitanova e si porta sul 2-1 nella serie : La Battuta e il cuore: la Sir Safety si aggrappa a questi due fattori e fa sua gara-3 della Finale Scudetto battendo 3-1 (25-21, 25-21, 21-25, 25-23) una Lube Civitanova a corrente alternata al termine di un match che ha regalato spettacolo ed emozioni in quantità industriale, come da aspettative della vigilia. In casa sembra avere qualcosa in più la squadra umbra che trova il giusto coraggio al servizio, fondamentale che frutta almeno un paio ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : rimonta antologica di Civitanova! Perugia si arrende 3-2 - serie tricolore in parità : Civitanova ha davvero sette vite, è infinita e non molla mai nemmeno quando la situazione è critica e sembra irrecuperabile. I Campioni d’Italia hanno sconfitto Perugia per 3-2 (22-25; 24-26; 25-17; 25-23; 15-11) nella gara2 della Finale Scudetto di Volley maschile e sono riusciti a pareggiare la serie proprio quando i Block Devils sembravano lanciati verso il successo che avrebbe ipotecato il tricolore. Prima sotto 2-0 nel conto set e poi ...

Volley : La Pallavolo Agnone conquista la serie B : Il sestetto di Maniscalco ha giocato una bella gara, sotto di un set, ha velocemente cambiato le carte in tavola ribaltando la gara chiudendola sul 3-1, mandando in delirio un Palazzetto dello sport ...

Finale Scudetto Serie A1 Volley/ Perugia-Civitanova per il titolo : il punto di Luca Cantagalli - esclusiva - : Finale Scudetto Serie A1 volley maschile: intervista esclusiva a Luca Cantagalli sulla partita tra Perugia e Civitanova. E' ancora scontro Sir-Lube.

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano spegne la rimonta di Novara in gara2 - serie in parità : Al PalaVerde è andata in scena una vera e propria battaglia, una delle partite più belle dell’intera stagione, una super sfida stellare degna della gara2 della Finale Scudetto di Volley femmimile. Conegliano batte Novara per 3-2 (30-28; 25-15; 23-25; 20-25; 15-13) e pareggia così la serie (1-1) dopo che tre giorni fa aveva perso nettamente in trasferta. Si tornerà a giocare mercoledì 25 aprile al PalaIgor in quella che sarà la vera sfida ...

Volley - Pierluigi D’Angelo nella leggenda : il più vecchio giocatore della Serie A! In campo a 54 anni : Pierluigi D’Angelo è entrato nella storia della pallavolo italiana e ci rimarrà per sempre. Ieri, infatti, il palleggiatore della Messaggere Bacco Catania è diventato l’uomo più vecchio capace di giocare una partita di Serie A: 54 anni, 2 mesi, 3 giorni per il DS del team che ha giocato alcuni scampoli del match contro il Club Italia, playout della Serie A2 (sconfitta per 3-0). Il regista catanese mancava dalla Serie A addirittura da ...

Volley femminile - Brescia promossa in Serie A1! Simona Gioli e compagne fanno festa - definiti i playoff : La Savallese Millenium Brescia è stata promossa in Serie A1 di Volley femminile! Le lombarde hanno vinto il campionato cadetto grazie al successo odierno maturato contro Ravenna per 3-1 (22-25; 28-25; 25-19; 25-22) mandando in visibilio il proprio pubblico. festa grande per l’eterna Simona Gioli, i martelli Francesca Villani e Anne Diley, il libero Francesca Parlangeli, l’opposto Clara Decortes, Tiziana Veglia e Vittoria ...