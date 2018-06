Volley - i convocati dell'Italia per la Nations League : assente Giannelli - Lanza capitano : Coach Blengini, ct della Nazionale maschile di pallavolo, ha reso noto la lista dei convocati dell'Italia per gli incontri della quarta tappa di Nations League, in calendario questo fine settimana, quando gli azzurri affronteranno - nell'ordine - Cina, Corea del Sud e Australia. Confermata la presenza di Filippo Lanza, con lo schiacciatore che indosserà la fascia di capitano. Gli altri attaccanti della Nazionale italiana saranno Simone Parodi, ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Azzurri a caccia dell’oro - ci sono Argenta e Balaso : La Nazionale Italiana di Volley maschile è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018 che si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli Azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico anche se non dovranno sottovalutare Spagna e Francia. Ci presenteremo con una formazione B ma che ha tutte le carte in regola per fare la differenza: spiccano l’opposto Andrea ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Squadra giovane a caccia di conferme sulla sabbia di Tarragona : E’ una Squadra giovane ma con qualche ambizione quella che si presenta al via del torneo di Beach volley dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 28 al 30 giugno. Due coppie femminili e una coppia maschile: è questo il contingente azzurro per Tarragona, del quale non faranno parte i vice campioni olimpici Lupo/Nicolai e la coppia che rappresenterà l’Italia agli Europei femminili Menegatti/Giombini. Marco Caminati Alice ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la quarta tappa. Novità Baranowicz per Giannelli - Lanza capitano : L’Italia prosegue la propria avventura nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri saranno impegnati a Seoul nel weekend del 15-17 giugno dove affronteranno Corea del Sud, Cina e Australia. Sulla carta tre sfide agevoli per i ragazzi del CT Chicco Blengini che hanno bisogno di tre vittorie schiaccianti per rimanere in corsa in ottica qualificazione alle Final Six e giocarsi il tutto per tutto nell’ultima tappa di ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la terza tappa. Zaytsev e Juantorena a riposo - ritorna Lanza : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2018. Gli azzurri saranno impegnati nel weekend dell’8-10 giugno a Osaka (Giappone) dove affronteranno la Polonia Campione del Mondo, l’ostica Bulgaria e il temibile Giappone. La nostra Nazionale, reduce dalle due sconfitte di San Juan contro Canada e Argentina, deve rialzare subito la testa per non ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la seconda tappa. Confermati Zaytsev - Juantorena e gli altri big : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Nations League 2018. Gli azzurri saranno impegnati a San Juan (Argentina) dal 1° al 3 giugno dove affronteranno Canada, Iran e i padroni di casa guidati da Julio Velasco. Ivan Zaytsev e compagni, reduci da tre vittorie consecutive contro Germania, Brasile e Serbia, vanno a caccia di altri successi per avvicinarsi alla Final ...

Volley - Nations League 2018 : ecco i convocati dell'Italia per la prima tappa : Il commissario tecnico Blengini ha diramato la lista dei convocati per la prima tappa della Nations League 2018, che vedra' l'Italia della Pallavolo maschile impegnata nel girone contro Brasile, Germania e Serbia. A re i nomi dei 14 atleti azzurri chiamati ad affrontare tre partite di assoluto livello. Ricordiamo che i tedeschi sono allenati dal nostro Andrea Giani, reduce dall'impresa agli ultimi Europei dove ha conquistato una inaspettata ...

Volley – La Nazionale Maschile a Catania per un nuovo test match : i convocati di Blengini : Nazionale Maschile: i convocati per il primo week end di Volleyball Nations League La Nazionale Maschile si è trasferita a Catania dopo il primo test match contro l’Australia disputato ieri pomeriggio a Reggio Calabria. In attesa della seconda gara amichevole in programma questa sera alle ore 20.30 – differita Rai Sport ore 22 -, il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al primo week di Volleyball ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la prima tappa. Tornano Zaytsev e Juantorena - azzurri col sestetto tipo : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018 che si disputerà a Kraljevo (Serbia) dal 25 al 27 maggio. La nostra Nazionale affronterà la Germania di Andrea Giani (argento agli Europei), il Brasile Campione Olimpico e i padroni di casa. Grande ritorno di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena: lo Zar era rimasto fuori lo scorso anno per la nota questione ...

Volley - Nations League 2018 : la lista definitiva dell’Italia - tutti gli azzurri convocati e la rosa completa : Chicco Blengini, CT della nazionale italiana di Volley maschile, ha ufficializzato la lista definitiva degli azzurri che parteciperanno alla Nations League. Il gruppo di 21 atleti si ritroverà già in settimana in vista delle due amichevoli contro l’Australia (venerdì a Catania, sabato a Reggio Calabria), poi nel weekend del 25-27 maggio il primo impegno nella manifestazione. Rispetto all’originario gruppo di 26 atleti sono stati ...

Volley - inizia l’estate dell’Italia : gli azzurri convocati per le amichevoli con l’Australia. Poi tutti alla Nations League : Sta per incominciare la lunga estate per la Nazionale Italiana di Volley maschile. L’esordio nella neonata Nations League è previsto per venerdì 25 maggio in Serbia ma prima gli azzurri si prepareranno all’appuntamento con un collegiale e due amichevoli di preparazione contro l’Australia: il 19 maggio al PalaCafiore di Reggio Calabria e il giorno successivo al PalaCatania della città siciliana. Questi i ragazzi convocati dal CT ...

Volley - inizia l’estate dell’Italia! I convocati per il primo collegiale : assenti gli uomini di Civitanova e Perugia : Sta per iniziare la lunga estate riservata alle Nazionali di Volley. L’Italia maschile incomincerà il proprio cammino lunedì 7 maggio quando scatterà il primo collegiale al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma. Il CT Chicco Blengini ha chiamato 14 azzurri tra i 26 inseriti nella lista per la Nations League, il torneo che inizierà a fine mese. assenti naturalmente tutti gli uomini di Civitanova e Perugia che domenica giocheranno la ...

