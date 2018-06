Video Portogallo Spagna 3-3 | highlights e gol Cristiano Ronaldo show Mondiali 2018

Video Portogallo-Spagna 3-3 - gli highlights. Tripletta di Cristiano Ronaldo ai Mondiali - pareggio pirotecnico : Portogallo e Spagna hanno dato vita a una partita scoppiettante ai Mondiali 2018 di calcio. Il pirotecnico pareggio finale per 3-3 ha garantito grandi emozioni a tutti gli appassionati: la micidiale Tripletta di Cristiano Ronaldo ha permesso ai Campioni d’Europa di bloccare le Furie Rosse a cui non sono bastate la doppietta di Diego Costa (che ha recuperato il vantaggio del Pallone d’Oro) e la rete di Nacho (momentaneo 3-2) per ...