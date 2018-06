VIDEO Mondiali 2018 | Perù-Danimarca 0-1 | gli highlights della partita Decide Poulsen

Mondiali 2018 - il portiere VIDEO regista dell'Islanda ruba la scena alla star Messi : Non è facile togliere la scena a Liones Messi, ma forse il portiere islandese Thor Halldorsson l'aveva già scritto nel copione visto che è un conosciuto regista nel mondo dei videoclip musicali e ...

Mondiali 2018 Russia - Giménez segna all'ultimo secondo : i bambini in Uruguay impazziscono. IL VIDEO : Minuti di recupero, 0-0: tutti in area a saltare. Sì, tutti, ma proprio tutti. Compresa quella classe di bambini che seguiva la partita dal lontano Uruguay, a qualcosa come 16mila chilometri di ...

VIDEO Argentina-Islanda 1-1 - Leo messi sbaglia il rigore decisivo. Gli highlights della partita ai Mondiali : Argentina e Islanda hanno pareggiato per 1-1 ai Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste si è fatta frenare dai Vichinghi che hanno retto l’onda d’urto dei sudamericani. I nordici hanno immediatamente rimontato al gol di Aguero, poi nella ripresa Leo messi ha sbagliato clamorosamente un rigore. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Argentina-Islanda. Foto: AGIF / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi ...

Mondiali Russia 2018 - Islanda da brividi : il ‘Geyser Sound’ nel pre-partita è emozionante [VIDEO] : Il Geyser Sound continua ad essere il marchio di fabbrica della Nazionale islandese impegnata oggi contro l’Argentina di Messi Il ‘Geyser Sound’ della Nazionale Islandese è diventato ormai un marchio di fabbrica. Il mondo lo ha definitivamente scoperto agli Europei in Francia ed ora gli islandesi lo stanno ‘diffondendo’ anche in Russia in occasione dei Mondiali. Come detto, i supporters dell’Islanda, prima della gara ...

Mondiali - Francia-Australia 2-1. Tutto grazie a Var e goal-line technology. Il VIDEO dei goal : Una giovane Francia vince all’esordio del mondiale di russia 2018 grazie e sopratTutto alla tecnologia e nello specifico al nuovo strumento Var. I transalpini si impongono con sofferenza 2-1 all’Australia con rigore di Griezmann e gol dell’ex juventino Pogba. Francia passa in vantaggio grazie al Var Il goal della francia entrerà nella storia visto che si tratta del primo rigore da Var della storia dei Mondiali di calcio. ...

VIDEO/ Marocco Iran (0-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone B) : Video Marocco Iran (risulato finale 0-1): highlights e gol della partita, nel primo turno del girone B dei Mondiali di Russia 2018. Ieri in campo a San Pietroburgo.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:53:00 GMT)

VIDEO Portogallo-Spagna 3-3 - gli highlights. Tripletta di Cristiano Ronaldo ai Mondiali - pareggio pirotecnico : Portogallo e Spagna hanno dato vita a una partita scoppiettante ai Mondiali 2018 di calcio. Il pirotecnico pareggio finale per 3-3 ha garantito grandi emozioni a tutti gli appassionati: la micidiale Tripletta di Cristiano Ronaldo ha permesso ai Campioni d’Europa di bloccare le Furie Rosse a cui non sono bastate la doppietta di Diego Costa (che ha recuperato il vantaggio del Pallone d’Oro) e la rete di Nacho (momentaneo 3-2) per ...

