Video marinaio licenziato sull’Acquarius vero o falso? La squallida bufala

(Di sabato 16 giugno 2018) In queste ore su Facebook impazza ilsull'Acquarius che denuncia le reali condizioni in cui si trovano i 629 migranti a bordo della nave per la quale i porti italiani sono stati chiusi per decisione del nostro Ministro degli Interni Matteo Salvini. La clip con protagonista un giovane ragazzo è vera o è l'ennesima, questa volta ancora piùe di cattivo gusto?Ilsull'Acquarius è quello presente al termine di quest'articolo e condiviso sulla pagina Facebook di Gian Marco Saolini seguito da più di 32.000 persone. Normale dunque che la clip sia diventata immediatamente virale, tra l'altro su un tema così caldo, tra chi plaude al pugno di ferro di Salvini e chi invece spinge per l'accoglienza della nave con a bordo i migranti. Ma la presunta verità raccontata dall'altrettanto presunto "nostromo della nave" è una...