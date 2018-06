VIDEO Lionel Messi sbaglia il calcio di rigore in Argentina-Islanda! Che errore ai

oasport

: RT @BantsFootballFC: Lionel Missi!!!! #WorldCup #ARGISL - 100up_rob_ : RT @BantsFootballFC: Lionel Missi!!!! #WorldCup #ARGISL - a4borges : RT @cec_tiago: lionel messi - OneXMind : RT @BantsFootballFC: Lionel Missi!!!! #WorldCup #ARGISL -

(Di sabato 16 giugno 2018)hato un clamorosodiin-Islanda, match valido per i Mondiali 2018. La Pulce è andata al dischetto per cercare di concretizzare il penalty concesso per il fallo di Magnusson su Meza ma il fenomeno ha calciato molto male e Halldorsson ha parato benissimo: una ghiotta occasione sciupata perché l’Albiceleste sarebbe potuta andare sul 2-1. Di seguito ildelto dain-Islanda ai Mondiali 2018. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: CP DC Press / Shutterstock.com