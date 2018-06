VIDEO-Consigli last minute per tornare in forma in vista della prova costume

I CONSIGLI HOME VIDEO DI GIUGNO 2018 : Meno uno alla consueta pausa estiva ma nel mercato HOME VIDEO la stagione calda è già iniziata. Universal, Rai Cinema e Warner portano a distanza di pochi giorni tre titoli fondamentali della stagione cinematografica che si avvicina alla sua conclusione: rispettivamente i film in questione sono Chiamami col tuo nome, Il filo nascosto e La forma dell'acqua. A seguire, sulla strada spianata da questi pesi massimi, arrivano anche ...

Dora Palumbo lascia M5s a Bologna/ VIDEO - consigliera : "Siete voi la casta - Governo con Lega è un tradimento" : Bologna, consigliera Dora Palumbo lascia M5s: l'esponente pentastellata all'attacco, "siete voi la casta, formare il Governo con la Lega è un tradimento"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Calenda fa un VIDEO con i consigli per Di Maio : “Alitalia? Non può essere compagnia di bandiera” : Un insolito passaggio di consegne online. Il ministro dello Sviluppo economico uscente Carlo Calenda pubblica sul suo profilo una video-lezione per Luigi Di Maio: 30 minuti di consigli e suggerimenti.Continua a leggere

Davigo e Di Matteo probabili consiglieri di Bonafede alla Giustizia VIDEO : Il nuovo ministro della Giustizia in quota M5S [Video], Alfonso Bonafede, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, avrebbe gia' avuto un lungo dialogo telefonico con Piercamillo Davigo - ex pm di Mani Pulite e presidente dell’Anm, attualmente leader della corrente della magistratura denominata Autonomia e Indipendenza - considerato un ‘Giustizialista’ e un ‘forcaiolo’ dai suoi detrattori. Il Guardasigilli pentastellato starebbe ...

Ciclismo - i consigli di Nibali e Martinelli a Fabio Aru VIDEO : Fabio Aru è uscito malconcio dal Giro d’Italia. [Video]Partito con aspettative alle stelle, il Campione d’Italia non è invece mai stato protagonista, concludendo la corsa con un anonimo ritiro. Ora si parla di un cambio di calendario per lo scalatore sardo, con l’ipotesi di una partecipazione al Tour de France per cercare di voltare pagina immediatamente. Due persone che lo conoscono bene per la lunga avventura in comune nella Astana, Vincenzo ...

Mattarella sceglie Carlo Cottarelli come nuovo Presidente del Consiglio VIDEO : Stamattina è stato nominato come nuovo Presidente del Consiglio Carlo Cottarelli. L'ex segretario alla spending review ha affermato che il suo sara' un governo neutrale e durera' sino agli inizi del 2019. I suoi obbiettivi saranno: gestione accurata dei conti pubblici e partecipazione dell'Italia nell'area euro. Minacce e plausi La scelta di Cottarelli ha ottenuto moltissimi apprezzamenti soprattutto dall'estero come dimostrano le dichiarazioni ...

Fiori nelle buche stradali : il VIDEO della consigliera comunale scatena la battaglia sui social : "L'iniziativa estetica" della consigliera di una lista civica di Buccinasco ha funzionato: i Fiori sono stati rimossi dai vigili perchè ritenuti "pericolosi"...

Governo : il Presidente del Consiglio sarà Conte? Non è più così scontato VIDEO : Giuseppe Conte è l’uomo del momento. È lui la figura scelta da M5S e Lega come premier. Negli ultimi giorni però il giurista sta facendo parlare tantissimo di sé e non solo per meriti. In particolare, molti giornali hanno sollevato dubbi sulla veridicita' di quanto scritto nel suo curriculum vitae riguardo il percorso di studi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella si è preso tempo per riflettere sul potenziale futuro Presidente del ...

Casapound elegge un consigliere ad Aosta - boom della Lega VIDEO : Le ultime elezioni regionali in Valle d'Aosta, nonostante l'affluenza alle urne fosse bassa circa il 65%, 8 punti di meno rispetto alle ultime, ha fornito elementi importanti sul clima politico che si respira in Italia. Salta subito all'occhio che tra gli eletti in consiglio regionale manca la rappresentanza di due partiti molto importanti, ovvero il Pd e Forza Italia anche Fratelli d'Italia. boom della Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia ...

Chi è Giuseppe Conte - il probabile prossimo Presidente del Consiglio VIDEO : A 70 giorni dal voto le forze politiche risultate vincitrici dalle Elezioni politiche del 4 marzo dovrebbero essere finalmente riuscite a definire 'in toto' l'assetto del nuovo governo [Video]. Al termine delle consultazioni tenutesi questo pomeriggio, Luigi Di Maio ha annunciato all'Ansa di aver indicato nel professor Giuseppe Conte la persona indicata dal Movimento Cinquestelle e dalla Lega quale Presidente del Consiglio. Lo stesso Matteo ...

Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla : tra rap e pop - i consigli di Ermal Meta ed Elisa (VIDEO) : Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla il 19 maggio ad Amici 2018. La settima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con la finale del circuito ballo e con l'eliminazione immediata di un ballerino che non potrà continuare il percorso intrapreso nel programma, portandosi a casa un premio di consolazione. La prima fase viene saltata ancora una volta: i docenti non hanno la possibilità di fermare concorrenti e tutti possono proseguire ...

I CONSIGLI HOME VIDEO DI MAGGIO 2018 : Grandi titoli HOME VIDEO da Oscar per questo MAGGIO dove le principali case di distribuzione propongono, in ordine di uscita, L'ora più Buia, Tre Manifesti a Ebbing Missuri e The Post. Tutti rigorosamente in DVD e Bluray. Anche se non illuminati dai riflettori dell'Academy, escono anche Il mio Godard, Dark Night, Happy End, Nico 1988, Downsizing e L'impero delle ombre. Ancora una volta specialissima e meritata menzione per ...

Diretta/ Inter-Sassuolo - risultato live 0-1 - streaming VIDEO e tv : Consigli para tutto : Diretta Inter Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per l'anticipo della 37giornata di Serie A.