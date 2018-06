VIDEO Christian Cueva sbaglia il rigore in Perù-Danimarca! Aladino calcia in curva

oasport

: Piccolo pre-allenamento prima di pranzo, in serata pubblicheremo un video. | SkyPixel Aerial Photo - zizzo81 : Piccolo pre-allenamento prima di pranzo, in serata pubblicheremo un video. | SkyPixel Aerial Photo - sbourson : I added a video to a @YouTube playlist - DjGrissino : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 16 giugno 2018)hato ilche era stato concesso nel recupero del primo tempo di-Danimarca, match valido per i Mondiali 2018. Il ribattezzatohato indopo una rincorsa rivedibile e così non è riuscito a sbloccare la partita (0-0 all’intervallo). Di seguito ildelto dain-Danimarca. Foto: lev radin / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter