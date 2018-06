Vicenza | ricatta amante minacciando di dirlo alla moglie | arrestata

Vicenza - seduce padre di famiglia - lo ricatta per mesi e gli estorce 30mila euro : arrestata per estorsione : La 27enne Marie Dieng avrebbe imbastito una relazione extraconiugale con un 40enne manager vicentino e padre di famiglia e avrebbe iniziato a ricattarlo, minacciando di raccontare tutto alla moglie. La donna avrebbe estorto circa 30mila euro in 4 mesi. La ragazza, dopo essere stata denunciata dall'uomo, è stata arrestata per estorsione.Continua a leggere