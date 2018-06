Venezia | secessionisti volevano occupare piazza San Marco con un carro armato | 31

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018)Sancon unartigianale. Per questo motivo trentuno persone sono state rinviate a giudizio a: fanno tutti parte di un gruppo dilombardo-veneti. Il tentato assalto di una delle piazze più famose d’Italia risale al 2014 e ha anche un precedente il 9 maggio 1997. Il tanko venne trovato in un capannone chiamato ‘Arsenale’, nel padovano, epicentro del gruppo separatista finito nell’inchiesta. Nell’udienza preliminare il pm della procura di Rovigo ha anche chiesto il non luogo a procedere per altri quindici, mentre all’esterno del palazzo di giustizia un centinaio di simpatizzanti degli imputati, controllati a vista dalle forze dell’ordine, hanno manifestato con cori e striscioni. Lo scorso febbraio il Tribunale di Rovigo aveva condannato a due anni per associazione eversiva il ...