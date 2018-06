Vela – Rolex Giraglia 2018 | i vincitori di questa edizione

Vela – Giraglia Rolex 2018 - ultima giornata a Saint Tropez : Da domani 222 imbarcazioni volgeranno la prua verso l’isolotto della Giraglia per fare rientro su Genova Condizioni perfette per l’ ultima giornata delle prove costiere. Si chiude oggi la parte francese della Rolex Giraglia stasera premiazione e grande festa Rolex alla spiaggia della Ponche. Dai campi di regata della spiaggia di Pampelonne: il MiniMaxi 72 Cannonball vince nella Classe 0. Magic Carpet Cubed nei Wally 100, Cuordileone nei ClubSwan ...

Vela – Rolex Giraglia 2018 : Eolo capriccioso nella prima giornata di regate nel golfo di Saint Tropez : Solo i grandi Wally 100 hanno concluso la prova di giornata. regate annullate per le altre Classi nel secondo giorno delle prove costiere La Rolex Giraglia prosegue anche domani, con la terza e ultima giornata di prove inshore e la concentrazione in salita – soprattutto verso i modelli meteorologici – in vista della partenza della ‘lunga’ di mercoledì 13. L’unica Classe che è riuscita a ‘portarsi a casa’ una prova è stata quella dei grandi ...