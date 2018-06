Valentino Rossi | GP Catalogna 2018 | “La Michelin ha sbagliato le gomme! Ho fatto un

MotoGp – Valentino Rossi - la critica alla Michelin e il segreto di Marquez : “gomme? Io li avevo avvertiti! Ecco come fa Marc a salvarsi sempre” : Valentino Rossi punta il dito contro la Michelin dopo le qualifiche del Gp di Catalunya: le parole del pilota Yamaha dopo il settimo posto al Montmelò Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e ...

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Lorenzo pole position - Valentino Rossi e gli altri italiani... (Gp Catalogna 2018) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 16:22:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. Pole position di Lorenzo - 3° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo si è aggiudicato la Pole position nel GP di Catalogna della MotoGP. Il pilota della Ducati scatterà dalla prima fila insieme a Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi partirà invece dalla settima posizione. GP Catalogna 2018: Griglia DI partenza E classifica QUALIFICHE 1 99 Jorge Lorenzo SPA Ducati Team Ducati 342.8 1’38.680 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1’38.746 0.066 / 0.066 3 4 ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : qualifiche. Valentino Rossi e Dovizioso sfidano Marquez e Lorenzo per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Pomeriggio infuocato sul circuito di Barcellona dove si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e dove si assegna la pole position: si preannuncia grande spettacolo, c’è aria di battaglia tra diversi piloti che possono puntare a scattare davanti a tutti. Il passo di Jorge Lorenzo è indiavolato, Valentino ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Andrea Dovizioso il migliore nelle PL3 - Valentino Rossi settimo nel ‘combinato’ - Marquez caduto e in Q1 : E’ Andrea Dovizioso il protagonista delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese della Ducati ha ottenuto il miglior crono della sessione e anche del ‘combinato‘ dei tre turni in 1’38″923, precedendo lo spagnolo Maverick Vinales (1’39″012), in sella alla Yamaha (sesto nella ‘combinato‘), ed il britannico Cal Crutchlow ...

Luca : «Valentino Rossi - mio fratello» : Gli occhi, anche i suoi, sono azzurri. Solo un po’ più chiari. Luca Marini con il fratello Valentino Rossi ha in comune più della sola passione per le moto, ma per scoprirlo c’è voluto del tempo. Tra di loro ci sono 18 anni di differenza, quegli stessi che hanno creato una distanza fino a poco tempo fa, ma che ora hanno colmato visto che viaggiano insieme per il mondo. Vale in MotoGP e Luca in Moto2. Su casco e tuta del giovane ...

Moto Gp - Valentino Rossi : 'Dopo il primo giorno le impressioni sono positive' : Miglior tempo al mattino, quinto nella classifica combinata dopo le prime due sessioni del Gp di Catalogna. Valentino Rossi può essere contento della sua Yamaha: 'Stamattina abbiamo usato gomme ...

Valentino Rossi - GP Catalogna 2018 : “Ottimo feeling con la pista - sono lì. Lorenzo per il Mondiale? Stupido non considerarlo” : Valentino Rossi sembra essere soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere valide per il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha firmato il miglior tempo nella prima sessione, poi nella seconda ha preferito testare le varie mescole a disposizione in vista della gara dove potrebbe essere uno dei favoriti per il podio. Il centauro di Tavullia analizza così la sua situazione come riporta it.motorsport.com: ...

MotoGp – Valentino Rossi - il nuovo parafango e la chiave per far bene al Montmelò : “bisognerà essere bravi a…” : Le sensazioni di Valentino Rossi al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya: le parole del Dottore sono fiduciose e positive Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi al Montmelò. Il Dottore è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gp di Catalunya, mentre non è riuscito a far meglio dell’11° tempo nelle Fp2 sul circuito spagnolo. Il nove volte campione del mondo si ritiene comunque ...

MotoGp – L’autografo che non ti aspetti : Valentino Rossi firma il… lato b di una fan [GALLERY] : Valentino Rossi e l’autografo sul lato b della fan spagnola: che ridere al Montmelò col Dottore e i suoi tifosi E’ terminata la prima giornata di prove libere al Gp di Catalunya: Valentino Rossi ha chiuso in testa alla classifica dei tempi le Fp1, mentre nel pomeriggio non è riuscito a far meglio dell’11° tempo. Il Dottore riesce comunque a sorridere, grazie anche ai fan che incontra per il paddock del Montmelò. Fan buffi, ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : prove libere 2 - risultato e classifica. Jorge Lorenzo in testa - ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati : Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi per la conferma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo i test di questa mattina, che hanno premiato uno scatenato Valentino Rossi davanti ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, si torna in pista al Montmelò per un pomeriggio davvero infuocato che ci darà qualcosa in più su chi può essere il favorito per la vittoria a Barcellona. I piloti avranno a disposizione un’intera ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Barcellona : Valentino Rossi è una furia - le Ducati lo braccano [FOTO] : Termina la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, il più veloce è Valentino Rossi, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Lorenzo Comincia benissimo il fine settimana di Barcellona per Valentino Rossi, il Dottore chiude al comando la prima sessione di prove libere sul circuito del Montmelò fermando il crono sull’1:39.456. Una prestazione che fa sorridere l’intero team Yamaha, visto anche il gap di tre decimi rifilato ...