Vaccini | Vella Aifa | “Metà dei bimbi nel mondo non sono coperti”

(Di sabato 16 giugno 2018) Ci vuole un impegno deciso per combattere le disuguaglianze di salute che cineltantissime e riguardano moltissimo i bambini. Lo ha evidenziato il presidente dell’, Agenzia italiana del Farmaco, Stefano, in occasione del suo intervento al 74esimo congresso della Sip, la Società italiana di pediatria. “In alcuni paesi africani – ha spiegato – un bambino su 10 non raggiunge i 5 anni, per non parlare della mortalità materna, con tantissime donne che muoiono di parto. La metà dei bambini nelnon è vaccinata e in quei Paesi si vede l’effetto di questa mancanza di acqua pulita”. “Cidelle disuguaglianze molto importanti e bisogna far qualcosa – ha aggiunto – abbiamo a disposizione i Sustainable Developement Goals, chela speranza di unmigliore. Non è detto che adesso si realizzino tutti, ...