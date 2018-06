meteoweb.eu

: RT @ColdirettiTo: @RobertoMoncalvo, pres. Coldiretti al villaggio: 'Il 35% del budget delle vacanze viene dirottato sul cibo. L'impatto eco… - campagnamica : RT @ColdirettiTo: @RobertoMoncalvo, pres. Coldiretti al villaggio: 'Il 35% del budget delle vacanze viene dirottato sul cibo. L'impatto eco… - MISTERO_MISTERI : Vacanze, Coldiretti: 35% di spese a tavola, vale 30 miliardi di euro - Coldiretti_Asti : RT @ColdirettiTo: @RobertoMoncalvo, pres. Coldiretti al villaggio: 'Il 35% del budget delle vacanze viene dirottato sul cibo. L'impatto eco… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Il 35% della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia è destinato allaper consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto emerge dal Rapporto dellasu “Leitaliane nel piatto 2018” per l’anno internazionale del cibo italiano nel mondo presentato al Villaggio dellaai Giardini Reali di Torino con il più grande mercato agricolo a km zero mai realizzato affollato di turisti italiani e stranieri per l’acquisto dei tradizionali souvenir. L’alimentazione è diventata la principale voce del budget turistico con un impatto economico che raggiunge per la prima volta i 30disu base annua divisi tra turisti italiani (60%) e stranieri (40%) che sempre più spesso scelgono l’Italia come meta delleper i primati enogastronomici, sulla base delle ...