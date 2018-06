USA | tolleranza zero contro l' immigrazione | 2000 bimbi separati dai genitori - InfoOggi it

infooggi

: L'amministrazione Trump ha rivelato per la prima volta l'impatto della sua nuova politica di tolleranza zero alla f… - nelloscavo : L'amministrazione Trump ha rivelato per la prima volta l'impatto della sua nuova politica di tolleranza zero alla f… - eccapecca : 2000 bimbi tolti a genitori #immigrati dal 19 Aprile al confine #Messico #USA dopo tolleranza zero lell'amministraz… - italianaradio1 : Pubblicato il: 16/06/2018 08:48 Sono almeno 2mila i bambini che sono stati separati dai genitori a seguito del varo… -

(Di sabato 16 giugno 2018) 'Abbiamo in programma le più alte norme di detenzione al mondo per i bambini', sostengono i due ministeri difendendo le condizioni di accoglienza dei minori negli Usa. In fuga dall'America centrale, ...