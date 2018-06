Usa-Messico | 2mila bimbi tolti ai genitori

Usa - circa 2mila i bimbi separati dai genitori al confine col Messico - : I dati, riportati dai media americani, si riferiscono al periodo tra il 19 aprile e il 31 maggio, dopo l'entrata in vigore della politica di "tolleranza zero" dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina

Usa - 2.000 bimbi tolti a genitori-migranti a confine Messico : Sono circa duemila i bambini separati dalle loro famiglie al confine Usa-Messico dal 19 aprile al 31 maggio, dopo l'entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina. Lo riportano i media Usa citando dati del dipartimento per la Sicurezza interna, sullo sfondo delle polemiche ...

Usa-Messico : bimbi separati da famiglie : 02.59 Sono circa duemila i bambini separati dalle loro famiglie al confine Usa-Messico dal 19 aprile al 31 maggio, dopo l'entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina Lo riportano i media Usa citando dati del Dipartimento per la Sicurezza interna, sullo sfondo delle polemiche per la violazione dei diritti dei bambini, denunciata anche dall'Onu.

Donald Trump - nuovo successo diplomatico : negli Usa - con Canada e Messico - i Mondiali di calcio 2016 : ... e dopo il voto ha twittato la sua soddisfazione: 'Gli USA, con Messico e Canada, hanno appena avuto la Coppa del Mondo di calcio. Congratulazioni, e' stato un grande e duro lavoro!'.

MONDIALI FIFA 2026 - DOVE SI GIOCANO?/ Terza volta per il Messico - per gli Usa la seconda - Canada all'esordio : MONDIALI 2026, DOVE si GIOCANO? La FIFA assegna in MONDIALI a Usa, Canada, Messico, per la prima volta nella storia a 3 stati! Sarà anche il primo Campionato del Mondo a 48 squadre(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 00:37:00 GMT)

Mondiali '26 : 134 sì a Usa-Canada-Messico : ANSA, - MOSCA, 13 GIU - L'Italia ha votato Marocco nella 'finale' per assegnare i Mondiali di calcio 2026, andati poi all'offerta congiunta fra Canada-Usa-Messico. Lo si evince dal tabellone finale ...