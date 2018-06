Usa | Casa Bianca a corto di personale | ecco gli annunci di lavoro e le figure richieste

Rimane chiUsa fuori casa - il cane (genio) risolve il problema : Ogni volta che restiamo chiusi fuori casa speriamo che ci sia qualcuno dentro che possa aprirci, altrimenti non resta che chiamare qualcuno con un doppione, mentre i meno fortunati saranno costretti a rivolgersi ai vigili del fuoco. Più o...

Assessore di Milano Maran rifiutò casa da Parnasi : "Qui non si Usa" : Assessore di Milano Maran rifiutò casa da Parnasi: "Qui non si usa" Gli uomini dell'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sullo stadio di Roma avrebbero offerto un appartamento all'Assessore all'Urbanistica, ma il diretto interessato respinse l'offerta. Per il gip vi sarebbe stato un tentativo di esportazione del sistema ...

AbUsa di bimba di 4 anni - arrestato vicino di casa 67enne : Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 4 anni. Questa è la pesante accusa per la quale è stato arrestato un pensionato 67enne dell'Appennino reggiano, vicino di casa della piccola. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che hanno trovato riscontri alla denuncia, nelle scorse settimane la piccola vittima si trovava nel cortile intenta a giocare quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo.

SiracUsa. Crisi in casa Pd - lascia il segretario provinciale Lo Giudice : 'serve più responsabilità' : Per il momento, desidero soltanto ringraziare gli iscritti e i militanti di tutta la provincia perché mi hanno concesso l'onore di servire una comunità politica così nobile e importante', il commiato ...

Chi era Emily Dickinson - la poetessa che visse reclUsa in casa protagonista di “A quiet passion” : Esce nelle sale "A quiet passion" di Terence Davies, pellicola sulla vita di Emily Dickinson, la poetessa che visse reclusa nella casa dei suoi genitori e che solo dopo la morte nel 1886 divenne una delle più grandi voci letterarie anglossasoni. Quasi duemila le poesie che rilegò a mano e che nascose nella sua stanza.Continua a leggere

Fra Trump e Kim storica stretta di manoIl presidente Usa : verrà alla Casa Bianca"Sanzioni fino alla denuclearizzazione" : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare".

Casa Bianca : Trudeau ha pugnalato Usa : 18.33 "Justin Trudeau ha pugnalato gli Stati Uniti alle spalle". Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Kudlow, in un'intervista alla Cnn. Commentando la decisione di Trump di ritirare l'appoggio al comunicato finale del G7, Kudlow parla di "tradimento" da parte del premier canadese. Per il consigliere, le parole di Trudeau che hanno fatto infuriare Trump rischiano di indebolire il presidente alla vigilia del vertice con Kim. ...