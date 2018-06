Usa | 2mila bambini separati da genitori-immigrati al confine con il Messico

Usa - circa 2mila i bimbi separati dai genitori al confine col Messico - : I dati, riportati dai media americani, si riferiscono al periodo tra il 19 aprile e il 31 maggio, dopo l'entrata in vigore della politica di "tolleranza zero" dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina

Raccolte oltre 182mila tonnellate di oli lubrificanti Usati - CONOU : “L’Italia è a un passo dall’obiettivo del 100%” : Un aumento di 5.000 tonnellate della raccolta, vicina ormai al 100% potenziale recuperabile, e una percentuale di riciclo tramite rigenerazione che si conferma ai massimi livelli. Sono i dati resi noti dal Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati nel corso del Villaggio per la Terra, la manifestazione organizzata da Earth Day Italia a Roma alla quale il CONOU partecipa per la prima volta come main ...