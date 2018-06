Usa | 2000 bimbi tolti a genitori-immigrati a confine Messico

Usa-Messico - 2000 bimbi tolti da genitori : "E' una politica immorale, atroce", ha tuonato su Twitter l'influente senatrice dem Dianne Feinstein. L'attorney general Jeff Sessions nei giorni scorsi aveva scomodato la Bibbia per giustificare la ...

Usa-Messico - 2000 bimbi tolti da genitori : ANSA, - WASHINGTON, 16 GIU - Sono circa duemila i bambini separati dalle loro famiglie al confine Usa-Messico dal 19 aprile al 31 maggio, dopo l'entrata in vigore della politica di tolleranza zero ...

Usa : lavoro - scende al 3 - 9 per cento la disoccupazione - prima volta dalle fine del 2000 : Quest'ultima considerazione è particolarmente importante perché è quella che può evitare il surriscaldamento dell'economia. E tuttavia, i tagli della riforma fiscale e la legge di bilancio, ...

Usa - disoccupazione sotto il 4% : non accadeva dal 2000 e Trump gongola : NEW YORK - 164mila posti di lavoro in più soltanto nel mese di aprile. Una cifra mostruosa, persino per l'economia a stelle e strisce. Una cifra che, paradossalmente, viaggia persino al di sotto di quelle che erano le aspettative degli analisti. Così com'è leggermente più basso il dato relativo alla ...

Usa - 164000 nuovi posti.Mai così da 2000 : 14.45 Usa,164000 nuovi posti.Mai così da 2000 L'economia americana ha creato in aprile 164 mila nuovi posti di lavoro. Il dato è in aumento rispetto ai 135 mila creati in marzo. Il tasso di disoccupazione è calato al 3,9% ai minimi da 18 anni.E' la ...