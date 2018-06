US Open 2018 | Woods e McIlroy fuori al taglio Si salva Francesco Molinari | 45°

VIDEO Golf - US Open 2018 : gli highlights del secondo giro. Dustin Johnson in controllo - risale Tommy Fleetwood : La seconda giornata dello US Open ha visto la fuga di Dustin Johnson, al comando in solitaria con lo score di -4. Il numero uno del mondo ha infatti quattro colpi di margine sulla concorrenza, issandosi ancor di più a candidato principale per la vittoria in vista del fine settimana. Ma il percorso dello Shinnecock Hills Golf Course può riservare altre incredibili sorprese. Qui vediamo uno dei quattro birdie realizzati da DJ: Another birdie from ...

Golf - US Open 2018 : Dustin Johnson in fuga solitaria. Francesco Molinari supera il taglio ma quante vittime! : Un uomo solo al comando dopo la seconda giornata dello US Open, secondo Major stagionale. Il percorso dello Shinnecock Hills Golf Club ha messo a dura prova i giocatori anche oggi e a disimpegnarsi meglio di tutti è stato Dustin Johnson. Il numero uno del mondo si è reso autore di un giro regolare, con due birdie nelle prime e due nelle seconde nove, a fronte di un solo bogey, alla buca 1 (la sua decima). Il round in 67 colpi gli ha consentito ...

Golf - US Open 2018 - Dustin Johnson : “Qualsiasi punteggio sotto il par su questo percorso è oro” : Concluso il primo round degli US Open 2018 i protagonisti si lasciano andare in analisi. Il percorso par 70 dello Shinnecook Hills Golf Club di Southampton (Long Island, Stati Uniti) si è rivelato durissimo, per questo motivo uno dei leader si dichiara estremamente soddisfatto. “Sono davvero felice del mio round. Su questo percorso qualsiasi punteggio sotto il par è da considerare oro, soprattutto nelle condizioni in cui abbiamo affrontato ...

US Open 2018 - primo giro infernale : Molinari 46° - Woods a +8 : Peggio hanno fatto Rahm e Tiger Woods, entrambi a 78 , +8, : l'ex numero 1 del mondo, come sempre il più atteso dal pubblico, è partito in modo orrendo con un triplo bogey e ha chiuso una giornata ...

OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS Open Beta 10 e 12 con le patch di giugno 2018 : Le OxygenOS Open Beta 10 e 12 rispettivamente per OnePlus 5T e 5 seguono di un giorno quelle per i fratelli con qualche primavera in più sulle spalle L'articolo OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS Open Beta 10 e 12 con le patch di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

Golf - US Open 2018 : gli highlights del primo giro. Il primo tee shot di Tiger Woods dal 2015 - gran birdie per Dustin Johnson dal bunker! : Il vento condiziona oltremodo il primo giro dello US Open 2018, secondo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club. Soltanto 4 giocatori sono riusciti a scendere sotto il par, mentre sono tante le vittime illustri del round iniziale del torneo, in cui diversi potenziali favoriti per la vittoria finale saranno costretti a rimontare dai bassifondi della classifica se vorranno superare il taglio. ...

Golf - US Open 2018 : punteggi alti e vittime illustri nel primo giro - Dustin Johnson al comando con altri tre atleti. Avvio difficile per Francesco Molinari : punteggi alti, nessun eagle e appena quattro giocatori sotto il par nel primo giro dello US Open 2018, secondo Major stagionale, in corso di svolgimento sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club, situato nella città di Southampton a Long Island, vicino New York City. A svettare al comando del torneo c’è il quartetto composto dall’inglese Ian Poulter e dagli statunitensi Scott Piercy, Russell Henley e Dustin Johnson, numero ...

OnePlus 3 e 3T ricevono le OxygenOS Open Beta 38 e 29 con le patch di giugno 2018 : Eccoci all'ennesimo appuntamento con i software "Beta ma non troppo", anche se mancano grosse novità rispetto alle ROM precedenti per OnePlus 3 e OnePlus 3T L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono le OxygenOS Open Beta 38 e 29 con le patch di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

Golf - US Open 2018 : il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Le quote e tutti i premi : Il secondo Major stagionale è alle porte. Lo US Open 2018 si giocherà allo Shinnecock Hills Golf Course di Southampton, nella zona di New York. A difendere il titolo sarà Brooks Koepka, che lo scorso anno vinse per la prima volta un Major. Quest’anno il favorito principale è il numero uno del mondo, Dustin Johnson, tornato proprio pochi giorni fa in vetta al World Golf Ranking. Nella pattuglia dei favoriti, però, c’è anche Francesco ...

E3 2018 : Ghost of Tsushima : emergono dettagli sulla struttura Open world - la scelta dei colori - il protagonista e molto altro : Il gameplay di debutto di Ghost of Tsushima è stato assolutamente impressionante, ma ha lasciato ai giocatori molte domande. Alcune di queste hanno ricevuto risposta dall'art director Jason Connell, durante una sessione di domande e risposte in tempo reale su Twitch.Come riporta Dualshockers, Connell afferma che la scelta della tavolozza dei colori deriva dal fatto che il Giappone è un posto magnifico. Il team avrebbe potuto creare un ambiente ...

E3 2018 : Maneater è un Open world RPG per PC nel quale vestiremo i panni di uno squalo : In Maneater, assumeremo il ruolo di uno squalo in una lotta per la sopravvivenza.Sì, per quanto folle possa sembrare, Maneater è un gioco che vi permette di giocare come uno squalo e mangiare persone e altre creature marine. Ma non solo questo, Maneater è un RPG d'azione open-world in cui dovrete gestire le minacce ed evolvere il vostro squalo e modificare i suoi tratti per adattarlo al vostro stile di gioco.Come riporta VG247.com, il gioco è ...

US Open 2018 : favoriti - programmazione e guida tv : ... giovedì 14 giugno dalle ore 17.30 , Sky Sport 2 HD, venerdì 15 giugno dalle ore 17.30 e dalle 15 , Sky Sport 2 HD, sabato 16 giugno dalle ore 17.30 , Sky Sport 2 HD, domenica 17 giugno dalle ore 17.

Golf - US Open 2018 : parata di stelle a Shinnecock Hills - Dustin Johnson è l’uomo da battere - ma sogna anche Francesco Molinari : Le stelle del Golf riunite per trionfare nel secondo Major stagionale. Tra giovedì 14 e domenica 17 giugno andrà in scena lo US Open 2018, che si disputerà sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club, situato nella città di Southampton a Long Island, a est di New York City. Si tratta del più antico club di Golf degli USA, che già nel 2004 ha ospitato il Major e che nel 2026 sarà per la sesta volta la sede del torneo. Un autentico ...